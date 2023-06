A párizsi olimpia előtt négy világversenyt is rendeznek. A sort a Világkupa Szuperdöntője nyitja pénteken Los Angelesben, július 14-én pedig indulnak a világbajnokság küzdelmei Fukuokában, Japánban. Ezt követően jön az Európa-bajnokság rendhagyó módon jövőre, január 2-án az izraeli Netanyában. Rá egy hónapra pedig a katari Dohában, a vb-n ugranak medencébe a csapatok. Ezeken a viadalokon az érmeken és dicsőségen túl az olimpiai kvalifikáció is a tét, hiszen a közelgő fukuokai vb két döntőse, a januári izraeli Eb győztese már biztos résztvevőnek mondhatja magát az ötkarikás játékokon, és nem utolsósorban jövő februárban Dohában pedig még négy további kvótát is kiosztanak.

A Világkupa szuperdöntőjén nyolc együttes szerepel, a mieink a tavalyi vb-n bronzérmes Görögország ellen – magyar idő szerint – szombaton hajnali két órakor kezdik a tornát. A páros csata győztese az Egyesült Államok–Szerbia párharc nyertesével találkozik a vasárnapi elődöntőben. Az éremcsatákat pedig hétfőn hajnalban rendezik Los Angelesben.

– Örülök, hogy az utazó keret tagja vagyok – mondta a kerethirdetés után Angyal Dániel a vlv.hu-nak – ami nekem egy visszajelzés, hogy értékelik a munkámat. Sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben, jól kell majd menedzselnünk a hosszú repülő utat és az időeltolódást. Társaimmal azon leszünk, hogy jó formában legyünk a görögök elleni nyitómeccsre.

A magyar keret tagjai:

Lévai Márton, Vogel Soma – kapusok, Angyal Dániel, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Konarik Ákos, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám, Német Toni, Vámos Márton, Varga Dénes, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Zalánki Gergő – mezőnyjátékosok.

A vastag betűvel szedett játékosok az elmúlt években rövidebb-hosszabb ideig szolnoki színekben is megfordultak.

A Szolnoki Dózsa játékosa, Vismeg Zsombor ugyan tagja volt a nemzeti csapat bővített keretének, Varga Zsolt szövetségi kapitány viszont úgy döntött, nem viszi magával a fiatal tehetséget a Világkupára.