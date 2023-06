Magyar részről a Ferencváros harcolta ki a nyolc közé jutást, miután csoportjában a harmadik helyen végzett, balszerencséjére a másik csoport másodikjával a címvédő olasz Pro Reccóval hozta őket a sors a belgrádi negyeddöntőben. Mire vízbe szálltak a felek, addigra leszakadt az ég a nyitott medence fölött, ami villámlással is párosult. A vihar elvonultával mintegy fél órás késéssel indult az összecsapás.

A zöld-fehérek szerezték meg a vezetést, amire az olasz sztárcsapat három góllal válaszolt, a harmadikat az egykori szolnoki játékos, az ausztrál-magyar kettős állampolgárságú a nyelvünket is kiválóan beszélő Aaron Younger szerezte. Ezután úgy tűnt, hogy a Reccó leradírozza a Fradit, a nem régiben magyar bajnoki címüket megvédő zöldek, azonban 2–5-ről egy gól távolságra zárkóztak fel. Ezután jött az előbb Szolnokon, majd a Ferencvárosban is megforduló, második éve az olasz klubot erősítő, Zalánki Gergő. A balkezes játékos két sistergős bombáját nem tudta kivédeni, válogatottbbeli társa, Vogel Soma, 4–7. Innentől a profi módon játszó címvédő, már csak egy gólt lőtt, ellenben egyet sem kapott. Így magabiztosan négygólos győzelemmel húzta be a negyeddöntőt a Pro Recco.

A további három találkozó, ennél jóval kiélezettebb és izgalmasabb volt. A görög Olympiakoszban hiába lőtt három-három gólt, a Dózsában egyaránt megforduló Vámos Márton–Flip Filipovics alkotta jobbszárny, a Novi Belgrád, amelynek volt szolnoki játékos, majd tréner Zsivko Gocics az edzője két góllal diadalmaskodott. A negyedik párban pedig a spanyol Barceloneta két góllal bizonyult jobbnak a horvát Jug Dubrovniknál.

A negyedöntők eredményei: Pro Recco (olasz)–Ferencváros 8–4, CNA Barceloneta (spanyol)–Jug Dubrovnik (horvát) 11–9, Novi Belgrád (szerb)–Olympiakosz (görög) 13–11, Brescia (olasz)–Vouliagmeni (görög 10–11.

Pénteken az 5–8. helyért folyó párharc első meccsén a Ferencváros nagy csatában 9–8-ra nyert az olasz Brescia ellen. Az ex szolnokiak közül Varga Dénnes három góllal segítette az övéit. Így a zöld-fehérek a péntek esti helyosztón a görög Olympiakosszal csapnak össze, amelyik magabiztosan verte a horvát Jug Dubrovnik alakulatát.

Az első elődöntőben Zsivko Gocics csapata, a Novi Belgrád óriási izgalmakat követően 8–8-as döntetlent játszott a Barcelontával, az ötös párbajban azonban a szerb együttes diadalmaskodott. Így a szombati fináléban a címvédő Pro Reccóval mérkőznek a belgrádiak, megismételve a tavalyi finálét.

ELŐDÖNTŐ: Novi Beograd– Barceloneta 8–8 – ötméteresekkel: 9–8, Pro Recco–Vouliagmeni 12–8.

5–8. helyért: Jug Dubrovnik–Olympiakosz 5–14, Brescia–FTC 8–9.

Péntek A 7. helyért: Jug Dubrovnik–Brescia, 19.00. Az 5. helyért: Olympiakosz–FTC, 21.00.

Szombat A 3. helyért: Barceloneta–Vouliagmeni, 19.00.

Döntő: Novi Belgrád–Pro Recco, 21.00.