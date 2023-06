A harmadik helyet szerezte meg a 4x100-as magyar férfi váltó a lengyelországi Európa Játékokon belül jelenleg is zajló csapat Európa-bajnokságon, szerdán. A Boros Bence személyében szolnoki sprintert is a soraiban tudó magyar váltó 39,67 másodperces időt futott. A magyar atléta-válogatott a viadal második napja után is az élen állt a kontinensbajnokság második vonalának küzdelmeiben.