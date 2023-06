Újszász 1 órája

Harminc éves jubileumot ünnepeltek a lábtoll-labdázók

Rohan az idő. Immár 30 éve is elmúlt, hogy az első lábtoll-labda versenyt megrendezték hazánkban, méghozzá Csillebércen. Ezt követően egyre gyarapodott a játékosok száma, a velük foglalkozó edzők, testnevelő tanárok tudása, lelkesedése. Majd megalakult a Magyar Lábtoll-labda Szövetség, amely nem csak honi, hanem világversenyeket is szervezett az elmúlt három évtizedben. Kezdetben Butor Klára népszerűsítette a gyerekek körében a sportágat, majd Fehér János vezetésével az ország számos településén, köztük Újszsászon is egyre népszerűbb lett a Kelet Ázsiából származó játék.

A újszászaiak és a sportág örökös bajnoka, Tóth Gábor vágta fel az ünnepi tortát Fotó: Farkas Lilla

A jeles jubileumot ünnepelve Újszászon népes mezőny gyűlt össze egy rendhagyó viadal erejéig. Eseményhegyek nagy létszámú indián játékkal kezdődtek, amelyben a lassan 30 éve játszó, újszászi Tóth Gábor szerezte meg a győzelmet, aki a döntőben klubtársát, Rab Alexandert múlta felül. A dobogó harmadik fokára némi meglepetésre a még gyermek korcsoportos Dániel Petra állhatott fel. A versenyszám különlegessége volt, hogy 76 centiméteres hálónál játszottak az érdekeltek, hiszen a kezdetekben ekkora hálónál kezdtek edzeni, versenyezni a magyarok. Ezt a rutinos játékosok gálamérkőzése követte, ahol az ifj. Fehér János, Fehér Judit és Tóth Gábor trió mérkőzött meg Berkó Sándor, Juhász István és Sipos Péter összetételű csapatával, még a régi szabályok szerint. A kezdetekben is versenyeztek (balról): Juhász István, Tóth Gábor, Berkó Sándor, Fehér Judit, ifj. Fehér János, Sipos Péter (Újszászi VVSE)

Fotó: Farkas Lilla Az első versenyeken még vegyes csapatok indultak, most is arra kérték a játékosoka, hogy lehetőség szerint mindkét nem képviselje magát. A tradicionális pontszámolással játszott csapatversenyen 19 egység mérettette meg magát. A fiatalok számára kihívást és különlegességet jelentett a hagyományos mérkőzések rendszere, hiszen kizárólag a szerváló csapat szerezhet pontot. A fináléban szinte végig fej-fej mellett haladtak a felek, végül a Diós Letícia, Farkas Lilla, Nagy László összeállítású csapat szerezte meg a győzelmet a Kovács Brigitta, Kovács Evelin és Rab Alexander összetételű együttessel szemben. Az újszászi klub szilveszteri rendezvényeiről ismert kézfogós párosra 24 duó nevezett. A játék lényege, párostársak nem engedhetik el egymás kezét a labdamenet közben. Az izgalmas helyosztók és döntő után a Czétényi Krisztián–Galambos László kettős ünnepelhette győzelmét, míg a második helyen a rutinos ifj. Fehér János–Tóth Gábor páros végzett. Az eseménydömpinget sorsolásos páros verseny zárta, amelyben minden fordulóban újra sorsolták a páros társakat és ellenfeleiket. Ebben a versenyszámban 48 duó lépett pályára. Közölük óriási csatában, nagy izgalmakat követően a Rab Alexander–Kanalas Renátó páros diadalmaskodott. A jó hangulatú esemény zárásaként pizza uzsonnával kedveskedtek a részt vevőknek, majd felvágták a jeles évfordulóra készített tortát is a vendégsereg nagy örömére.

