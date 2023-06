Ugyanis a hátralévő tizennégy fordulóban mindössze öt pontot szerzett a csapat, végül épp csak alattuk húzták meg a vonalat. Ez volt a harmadik szezonuk zsinórban az NB III-ban és összességében a leggyengébbre sikeredett. Ami ugyan nem meglepetés, hiszen két évvel ezelőtt a tizenegyedik, tavaly a tizenharmadik, idén pedig a tizenhatodik helyen végeztek, évről évre egy-egy ponttal kevesebbet szerezve, mint az előzőben. Így nézve már kevésbé váratlan a mostani szereplés, amivel persze elégedettek nem lehetnek a Tisza-tó partján.

– Különösen az aggasztó, hogy egy jó első félévet rontottunk el a végére teljesen, ha ez fordítva történik – ahogy az előző bajnokságban is volt –, azt másképp ítélte volna meg mindenki. Akkor annyira nem kezdtünk rosszul, mint ahogy most zártunk, de a jó tavasz kárpótolta szurkolóinkat is – osztotta meg gondolatait lapunkkal Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred csapatának edzője. – A három itt töltött év alapján stabil NB III-as csapatnak vallhatjuk magunkat. Igazán kiesési gondjaink sosem voltak, ez is az igazsághoz tartozik.

– Mégis mi lehet a magyarázata a tavaszi visszaesésnek?

– Mi is csak találgatunk, több tényező együttesen vezetett szerintem odáig, hogy a végén már kicsit remegett a léc is. A téli távozókat nem tudtuk megfelelően pótolni, az átlagnál többen is megsérültek a második félévben. Kicsit el is kényelmesített bennünket a jó szereplés, talán elhittük, hogy ennyire jók vagyunk. Én tudtam, hogy nem így van, amikor pedig már csak döcögött a szekér, átestünk a ló másik oldalára. Már nem tudtam én sem úgy hatni rájuk, hogy elhiggyék, ennyire meg nem vagyunk gyengék. Kevésen múlott minden, ha két győzelemmel többet szerzünk, a kilencedik helyen zárunk és most nem erről beszélgetnénk. Az igazán elkeserítő azonban a gólínségünk volt, ami korábban nem volt ránk jellemző.

– Lesznek változások a keretben?

– Igen, szerintem nem is kevés, többen is jelezték már távozási szándékukat, akiket igyekszünk majd pótolni. Már elkezdtük a tárgyalásokat, amik egyelőre csak tapogatózások, hiszen tartanak még az osztályozók, amelyek végeredménye is befolyással lehet az igazolásokra. Az biztos, hogy június 21-én kezdjük a felkészülést a következő idényre.