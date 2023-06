Tavalyhoz hasonlóan idén is a szerb főváros, Belgrád volt a házigazdája a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjének. A világ legjobb klubcsapatainak küzdelméből ezúttal is az olasz Pro Recco került ki győztesen. Igaz, a Szolnoki Dózsa csapata az idén nem tudta kiharcolni a BL-szereplést, de a legjobb nyolc mezőnyében bőven találtunk olyan játékosokat, akik az elmúlt években a Tisza-partiak soraiban értek el felejthetetlen sikereket.

Kezdjük a zárómeccsel, a címvédő Pro Recco a negyed- és az elődöntő után a fináléban is fantasztikus produkciót nyújtott, és végig kontrollálva a játékot, magabiztosan, három góllal verte a hazai medencében játszó Novi Belgrádot. A szerb együttest az a Zsivko Gocics irányítja, aki tavaly nyárig tizenegy esztendőt töltött játékosként és edzőként Szolnokon. A Recco legjobbjai Zalánki Gergő és az ausztrál-magyar kettős állampolgárságú a nyelvünket is kiválóan beszélő Aaron Younger voltak a tornán. Az utóbbi játékosnak nem mellesleg magyar hölgy a felesége, és 2015–18-között, míg Zalánki 2018–19-es évadban játszott Szolnokon. Érdekesség, hogy az elmúlt kiírásban, ugyancsak Belgrádban is ez utóbbi két csapat vívta a döntőt, akkor is Recco nyert, igaz csak szétlövésben. Most nagyobb volt a különbség az olaszok javára.

A magyar csapatok közül a bajnoki címvédő Ferencváros kvalifikálta a legjobb nyolc közé, mivel a negyeddöntőben 8–4-re kikaptak a Reccótól elveszítették érmes reményeiket. A folytatásban ugyan 9–8-ra legyőzték az ugyancsak olasz Bresciát, de az ötödik helyért folyó párharcban 9–4-es vereséget szenvedtek a görög Olympiakosztól. Ez utóbbi meccsen búcsúzott a zöld-fehérektől Varga Zsolt edző, aki a jövőben már csak a felnőtt válogatott szövetségi kapitányaként dolgozik majd.

A jövőről még annyit, hogy ősztől a BL lebonyolítása már a csoportkörtől fogva megváltozik, sőt a végjátékban nem nyolc csapat, hanem csak négy együttes száll majd harcba a trófeáért.

A BL helyosztók eredményei

A hetedik helyért: Jug Dubrovnik (horvát)–Brescia (olasz) 14–10.

Az ötödik helyért: Olympiakosz (görög)–FTC 9–4

A harmadik helyért: Barceloneta (spanyol)–Vouliagmeni (görög) 9–9 – ötméteresekkel 5–4

Döntő: Pro Recco (olasz)–Novi Beograd (szerb) 14–11