Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy az Olajbányász családjának részévé válhattam. Nagyon büszke vagyok rá, ez egy új fejezet a karrieremben, és őszintén hiszem, hogy ez mindannyiunk számára sikeres lesz. Hallottam, hogy itt egy fantasztikus szurkolótábor van, bízom benne, hogy együtt majd szép eredményeket fogunk elérni

– ezekkel a mondatokkal mutatkozott be szerdán este Miodrag Rajkovics, a Szolnoki Olajbányász most kinevezett vezetőedzője. Mint hírportálunk is megírta, a piros-feketék szakvezetője a 2023-2024-es idényben az 52 éves szerb szakember lesz, aki egyelőre egy szezonra kapott bizalmat. Rajkovics joggal nevezte új fejezetnek Tisza-parti megbízatását. Az elmúlt éveit az európai kosárlabdázástól igencsak messze, a Távol-Keleten töltötte, és hat esztendő múltán tért vissza a kontinensre. De hogyan került Ázsiába, és milyen érdemei voltak odáig?

Hazai tanulóévek

Miodrag Rajkovics Belgrádban született, 1971-ben, és már igen korán edzősködésre adta a fejét. Miután elvégezte a Belgrádi Egyetem sport- és testnevelés szakát, valamint a Belgrádi Kosárlabda Akadémián is diplomát szerzett, szülővárosa első osztályú csapatánál, a Radnickinél lett segédedző, mindössze 23 évesen. Itt dolgozott egészen az ezredfordulóig, amikor is Szerbia egyik legnevesebb klubja, a Crvena Zvezda másodedzője lett, a 2002-2003-as évadban pedig az ugyancsak jónevű, újvidéki székhelyű Vojvodinánál vállalt asszisztens edzői munkát. Mindeközben a szerb szövetség is számított rá, két ízben az U14-es válogatott, egy idényben pedig az U16-os válogatott trénere, másodedzője is volt.

A vezetőedzői munkába a 2004-2005-ös idényben kóstolt bele először, a Radnickinél. A következő szezontól újfent másodedzőként vállalt szerepet, podgoricai kitérője után 2006-tól 2008-ig a verseci KK Vrsac csapatnál dolgozott. Itt már komolyabb sikerekben is közreműködött: 2007-ben elődöntős, egy évvel később döntős volt az ABA ligában, emellett a szerb bajnokságban és kupában is döntőzhetett. Ezt követően végleg a vezetőedzősködés mellett döntött.

A zgorzeleci sikerkovács

2009-től a szerb első osztályú Mega Vizura kispadjára ülhetett le. Egy év és egy bajnoki nyolcadik hely után a csapatot – és Szerbiát is – elhagyta, hogy Lengyelországban próbáljon szerencsét. Nem is akármilyen klubhoz igazolt: Lengyelország legpatinásabb egyesületéhez, a rekordbajnok Wroclawhoz. Volt azonban egy kis bökkenő.

A kilencvenes évek aranykora után a kétezres évek végén súlyos pénzügyi válság ütötte fel a fejét az Odera-partiaknál, akiket visszasoroltak, Rajkovics így egy harmadosztályú csapatot vehetett át.

Mindenesetre menetből felvitte a boroszlóiakat a másodosztályba, ő maga pedig a következő idényben már az első osztályban meghatározó csapat, a Turów Zgorzelec vezetőedzői posztján találta magát.

A lengyel-német déli határon fekvő városban régóta szemeztek a bajnoki címmel, hiszen 2006 és 2011 között négyszer is ezüstérmet nyertek. Rajkovics első itteni évében ugyancsak a második helyre kormányozta a csapatot. Emellé egy kupaelődöntő jutott, és az év edzőjének is megválasztották. Lendületük kitartott, így a szerb szakember a 2013-2014-es idényben – pályafutása eddigi legnagyobb sikereként – bajnoki címig vezette a zgorzelecieket, hovatovább euroligás indulást is szereztek. 2015-ben még egy lengyel szuperkupa-győzelmet tett a közösbe, majd egy újabb bajnoki második helyet követően távozott, legközelebb pedig már a Keleti-tenger partjánál bukkant fel.

Japán kaland

Két év kihagyás után, 2017-ben, Japánban, a másodosztályú Toyama Grousesnél állt ismét munkába. Itt egy évet töltött, eztán ugyancsak egy idény erejéig az oszakai metropoliszhoz tartozó, szintén B-ligás Nishinomiya csapatát edzette. Ám hosszabb ideig – három szezon erejéig – egyedül a Yamagata Wyverns-nél maradt. A másodosztályú csapat Rajkovics vezetésével jópár klubrekordot megdöntött, legnagyobb eredményeként történetük során először bejutottak a rájátszásba. Pozitív mérleggel viszont egyedül első szezonjában, 2020-2021-ben zárt, 31 győzelemmel és 29 vereséggel. Eztán 18–33-as, majd 26–34-es mérleg következett. Most pedig elköszönt Japántól, és visszatért Európába.

Irány Szolnok

Miodrag Rajkovics ilyen előzményekkel érkezik tehát Szolnokra. Kinevezésével immár egy évtizedre nyúlik az Olajbányász azon sorozata, hogy délszláv származású edzővel kezdi az idényt – 2013 óta Neno Ascserics, Dragan Alekszics, Ivkovics Sztojan és Gasper Potocnik edzők valamelyike ült a kispadon az idénynyitókon.

Rajkovics kinevezését a klub profi mentalitásával, szakmai felkészültségével indokolta. A szerb tréner egyébként igazi "kosárőrült" hírében áll, a sokat dolgozó, jó hozzáállású edzői garnitúrához tartozik. Erre utal Rajkovics azon ars poeticája is, amit még a Zgorzelecnél fogalmazott meg:

Minden játékosomtól azt várom el, hogy a maximumot nyújtsák minden pillanatban.

Ami pedig az Olajbányász várható játékát illeti: Rajkovicsot ismerői a klasszikus délszláv iskolához sorolják.