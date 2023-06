Varese városának versenypályáján tette vízre hajóit a napokban az evezősvilág krémje. Az olaszországi településen péntek óta zajló világkupán a magyar válogatott is képviseltette magát, Furkó Kálmán révén pedig a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola is delegált versenyzőt a megméretésre. Furkó a már jól bevált, Szabó Bencével alkotta könnyűsúlyú kettes egységgel állt rajthoz, a pénteki előfutamból a második helyen jutott be a fináléba a magyar hajó.

A szombati döntőn szeles idő várta az indulókat, így a könnyűsúlyú kettesek szolnoki és győri kiválóságát is. A magyarok 500, 1000 és 1500 méternél is a harmadik helyen álltak az olasz és a német egység mögött. A döntőt végül a hazai olaszok Francesco Bardelli, Stefano Pinsone kettese nyerte 6.51,14 perccel, ám a Furkó, Szabó kettős végül előrántotta jól ismert hajráját, és a németeket előzve, 6.54,09-cel a második helyre jött be.