Ezüstérmet szerzett hétfőn az Ecseki Nándor, Madarász Dóra vegyes páros az Európa Játékok krakkói asztalitenisz-versenyében. A magyar duó a döntőben német riválisával szemben három játszmában veszített.

Mint korábban beszámoltunk, Ecsekiék remek formában versenyezték végig a tornát: a 16 között a Samuel Kulczycki, Katarzyna Wegrzyn lengyel, a negyeddöntőben a Lubomir Pistej, Barbora Balazova szlovák kettőst verték, az elődöntőben pedig az első kiemelt George Ovidiu Ionescu, Szőcs Bernadette romániai párost múlták felül.

A döntőben a "sötét ló" német duó következett, mint az MTI emlékeztetett, korábban még sosem játszottak a Dang, Mittelham kettőssel. Az állami hírügynökség tudósítása szerint a magyar pontokkal induló döntő első szettje szorosan alakult, ám 9–9-nél Madarász rontásai révén a németeké lett a játszma.

A látványos pontokat szerző, ugyanakkor sokat hibázó magyarok a második játszmát is elveszítették, 6–11, innen már bravúr kellett volna az aranyéremhez. Ez végül nem is jött össze. Bár 2–6-ról visszajöttek 8–8-ra, majd 10–9-es, 11–10 vezetésüknél szettlabdájuk is volt. Kihasználni viszont egyiket sem tudták, nem úgy a németek, akik első adandó játszma- egyben meccslabdájukat értékesítették, elhódítva az Európa Játékok aranyérmét, nem mellesleg az olimpiai kvótát.

– Mondtam Dórinak a dobogón, hogy az eredményhirdetés utáni interjúk sokkal pozitívabbak lesznek, mint közvetlenül a meccs utániak voltak – nyilatkozta Ecseki Nándor. – Most már nagyon örülök ennek az ezüstéremnek, és azt gondolom, amit Szudi Ádám párostársam írt nekem az imént, hogy ez egy megnyert ezüst és nem egy elveszített arany. Ahogy eljutottunk a döntőig, az csodálatos volt, kiemelt párosokat vertünk kétszer egymás után 3–0-ra. Nagyon sokat dolgoztunk ezért, de látjuk, hogy van egy következő szint, amit most a németek nyújtottak.

Eredmények, vegyes páros:

Nyolcaddöntő: Ecseki Nándor, Madarász Dóra–Samuel Kulczycki, Katarzyna Wegrzyn (lengyel) 3:2 (5, 6, –7, –9, 7). Negyeddöntő: Ecseki Nándor, Madarász Dóra–Lubomir Pistej, Barbora Balazova (szlovák) 3:0 (7, 5, 8). Elődöntő: Ecseki Nándor, Madarász Dóra–George Ovidiu Ionescu, Szőcs Bernadette (román) 3:0 (9, 6, 6). Döntő: Qiu Dang, Nina Mittelham (német)–Ecseki Nándor, Madarász Dóra 3:0 (9, 6, 11)