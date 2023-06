Érdekes dolog ütötte meg szerkesztőségünk szemét néhány napja. A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) hivatalos versenynaptárában a június 17-18-ára kiírt felnőtt, U23-as és U20-as összetett magyar bajnokság helyszíne mellett – az eddigiekkel szemben – Szolnok neve tűnt fel. Vagyis a többpróbázók magyar bajnokságát Szolnokra helyezték át.

Noha a jászkunsági vármegyeszékhelyen az elmúlt években is számos területi, megyei versenyt rendeztek, de országos bajnokságot most először hoznak ide azóta, hogy 2020 októberében átadták a felújított Véső úti komplexumot.

Emellett az már korábban ismert volt, hogy a nagy létszámú U20-as országos bajnokságot is a szolnoki atlétikai központban tartják, július 15-16-án. Ezzel Szolnok egy hónap alatt mindjárt két, országosan is kiemelt jelentőségű atlétikai versenynek ad otthont, köztük olyan sportolókkal, akik jó eséllyel pályáznak az augusztusi, budapesti világbajnokságon való kvótaszerzésre.

Adódik is a kérdés, hogy városi rekortánpálya elbírja-e a két nagyverseny rendezésével járó terhelést?

Eredetileg a Honvéd pályáján tartották volna a magyar hét- és tízpróbázók országos bajnokságát, de az ottani aréna kiegészítő létesítményei nem készültek el időben, ezért a szövetég új helyszínt keresett – tudtuk meg Scheidler Gézától, a MASZ sportszakmai igazgatójától. – Hogy mely pályák jöhettek szóba, abban fontos szempont volt, hogy az adott futókörön megváltoztatható-e a futóirány. Erre azért van szükség, hogy ha fúj a szél, egyes futók, ugrók ne kerüljenek hátrányba. A szolnoki pálya erre alkalmas, jók az adottságai – fejtette ki Scheidler Géza. Mint mondta, hála égnek több olyan összetett versenyzője is van Magyarországnak, akik versenyben vannak a vb-kvalifikációért. Ebben az ob az egyik legfontosabb állomás, hiszen a többpróbázóknak három-négy versenye van megszerezni a kvótát. Scheidler Géza kiemelte, jó eséllyel látunk Szolnokon olyan atlétát, aki a vb-n képviseli majd hazánkat.

Hozzátette, az ennél is népesebb mezőnnyel rajtoló U20-as ob-ra is megfelelőnek tartják a szolnoki rekortánt. Ez esetben a területiség elvét is igyekeztek szem előtt tartani, az inkább nyugati túlsúlyú helyszínválasztások miatt ezúttal egy keleti, mégis központi helyen fekvő településre szerették volna vinni a versenyt, így esett a választásuk Szolnokra.

Megfelel a nemzetközi elvárásoknak A felújított Véső úti atlétikai centrumot a strandfürdővel együtt adták át 2020. október 21-én. Az atlétikai centrum fejlesztésére a magyar állam 1,7 milliárd forintos támogatásából került sor. A beruházása során 7300 négyzetméter rekortán pályaburkolat készült el nyolc futópályával, négy távolugró-gödör épült meg. A súlylökő, kalapácsvető, és diszkoszvető részleg megfelel a nemzetközi előírásoknak. Az új főépület alapterülete majdnem ezer négyzetméter, a fedett lelátó bruttó alapterülete 570 négyzetméter és 512 férőhelyes. A földszinten 300 négyzetméteren a többi között négy öltöző és akadálymentes blokk is található. Az emeleten 300 négyzetméteren két edzői irodát alakítottak ki, zuhanyzóval. Tárgyalóterem, versenyek idején használatos versenybírói célfotó technikai helyiséggel, szociális blokkokkal, teakonyhával és négy öltözővel létesült a beruházás során. A futófolyosó alapterülete megmaradt, 102 méter hosszú, 12 méter széles. A nyolcpályás futófolyosó távol- és hármasugróhelyek kialakításával teljesen új rekortán burkolatot kapott.

A helyszínt biztosító klub, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola örömmel vette a MASZ megkeresését, hogy beugróként otthont adjon a többpróbázók megméretésének, hiszen a központ átadása óta először lehetnek házigazdái komplex magyar bajnokságnak.

– Megpróbáljuk úgy megrendezni a tornákat, hogy azok élményt jelentsenek a résztvevőknek. Hogy akik nálunk versenyeztek, azt mondhassák, jó volt Szolnokon – mondta el érdeklődésünkre Ábel István, a Sportcentum igazgatóhelyettese, a Véső Úti Sportközpont vezetője. Emlékeztetett, nemrég lebonyolítottak egy nemzetközi gerelyhajító viadalt is, ami jó referencia, és szeretnének profi körülményeket teremteni az ob-kre is. Ehhez pihenőszobát, frissítőpontokat terveznek majd felállítani. Mint mondta, a MASZ eszközigényét képes kielégíteni a szolnoki centrum, vagyis esti világítás, hangosítás, internetes kapcsolat biztosításával együtt is képesek megrendezni a bajnokságokat.