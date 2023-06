A megyei első osztályból kiesett Jászárokszállás biztosan a másodosztályban szerepel majd, míg a Martfű feljutásának köszönhetően egyelőre úgy néz ki, hogy a Kunhegyes maradhat az első osztályban.

Az egyik legnagyobb meglepetés, hogy a Megye II. bajnoka, a Jászapáti nem kért licencet az élvonalba, így jelen állás szerint a második Lurkó Focimánia és a harmadik Tiszagyenda folytathatja magasabb osztályban.

A Megye III.-ból az első helyezett Jászalsószentgyörgy és az ezüstérmes Besenyszög is feljebb lép, de az MLSZ Jász-Nagykun Szolnok megyei igazgatósága még felkérhet további együtteseket is a Megye II.-es szereplésre. A harmadosztály is bővülni látszik, ugyanis a hírek szerint a Zagyvarékas, a Jászkisér, az Öcsöd és a Tiszaderzs is csapatot szeretne indítani, újoncként pedig a legalsó ligában kell szerepelni.

A nevezéseket az együtteseknek június 30-ig kell beadniuk, így ezt követően válik majd hivatalossá a bajnokságok beosztása.