Juhász Gréta épp a válogatott minapi összetartására hangolódott, amikor elértük telefonon. – Keddtől csütörtökig Siófokon leszünk, ahová nem kevesebb mint 29 játékost hívott meg Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, a szakmai stáb leginkább arra lesz kíváncsi, hogy ki milyen állapotban zárta a szezont.

– Hogyan érzi milyen állapotban van a tízhónapos évad végeztével?

– Hosszú és nehéz évadon vagyok túl, de még van bennem energia. Ami nagy öröm számomra, hogy az Izland elleni vb-selejtező hazai visszavágóján bemutatkozhattam a válogatottban, sőt még gólt is lőttem a győztes meccsen, nagyszerű érzés volt. Csapatunk pedig magabiztosan jutott ki a decemberi világbajnokságra, aminek nagyon örültünk.

– Milyen volt a klubszezon a Kisvárdával?

– Egy mondatba: felemás. Elég hullámzó volt a játékunk.

– Arra gondol, hogy volt olyan meccsük, hogy hazai pályán 36–9-re kikaptak a Debrecentől, majd rá egy hétre bravúros játékkal 26–24-re nyertek Székesfehérváron?

– Még álmunkban se jöjjön elő a Debrecen elleni mérkőzés, súlyos vereség, gyermeteg hibákat vétettünk, nem volt kellemes érzés egy ilyen mérkőzést végigélni. Összegezve sajnos nem úgy sikerült ez a szezon, ahogy vártuk, ráadásul edzőváltás is volt nálunk. Végül 20 pontot szereztünk, amivel a kilencedik helyen végeztünk. Jelzem, 2022-ben 24 ponttal zártunk, ami hetedik helyet ért számunkra.

– A statisztikákat böngészve mérkőzésen átlagban 36 percet játszott a várdaiak soraiban, és 83 gólt lőtt. Elégedett a teljesítményével?

– Úgy gondolom, hogy tavasszal jobban ment a játék, mint az ősszel. Talán, ennek is köszönhetem a válogatott behívót. Tudom, hogy sokat kell még javulnom, a 2-3-as poszton a védekezésben, lövésbiztonságban, jobb döntéseket hoznom de én azt hiszen nem okoztam csalódást. A következő évadban is Várdán fogok játszani. Józsa Krisztián lesz az edzőnk, lesznek távozóink és érkezőink is. Az utóbbiak között inkább fiatalok jönnek sorainkba, aminek én személy szerint nagyon örülök. Mindenki megmutathatja, hogy mit is tud valójában.

– Az elmúlt hétvégén Budapesten rendezték a BL-döntőt. Mit szól a meccsekhez?

– A szombati elődöntőket élőben, a vasárnapi éremcsatákat már televízión keresztül követtem, kiváló csapatok, húszezer szurkoló előtt óriási hangulatban játszhattak. Intenzív, gyors kézilabdát produkált mind a négy együttes, mint az eredmények mutatták, nagyon kicsi volt a különbség köztük.

– Játékosként ki tetszett közülük?

– A dán Esbjerg balátlövője, a norvég Henny Reistad most is szenzációsan játszott. A magyarok közül Janurik Kinga végig jól védett, Zácsik Szandi pedig remekült szállt be a mérkőzésekbe. Jó volt őket látni.

– Ön is eltudná magát képzelni magát ilyen szintű csapatokban és megméretéseken?

– Nagyon sokat kell még fejlődnöm minden szinte, úgy gondlom, nem vagyok még lemaradva. Szeretnék később, talán már jövő nyártól egy olyan színtű klubcsapatban szerepelni, amelyik nemzetközi szinten is megmutatja magát.