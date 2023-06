A berlini Speciális Olimpia Világjátékokon szombaton döntőt játszik a női labdarúgó válogatott. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a csapatot erősíti Kovács Szófia, a Bárczi Gusztáv DSK Tiszaföldvár-Homok labdarúgója, illetve partnerjátékosként Gál Alexandra is. Az eredményeket a szövetség közösségi oldalán folyamatosan közzéteszik. Az utóbbi napokban sikert sikerre halmoztak a lányok, gólzáporos mérkőzéseket játszottak.

Már rögtön a nyitómérkőzések 17 góllal győzték le Indiát, majd 12-vel Franciaországot. Spanyolországnak 8-at lőttek és mindössze egyet kaptak. A szerbek is csak kétszer tudták bevenni a magyarok kapuját, miközben 10-et kaptak a labdarúgóinktól. A válogatottat az eredmények alapján kedden az 1. divízióba sorolták, ezután a kenyaiakkal, a szlovákokkal és az arab emírség legjobbjaival mérkőztek meg. Itt már szorosabb mérkőzések vártak rájuk, mindössze Kenyától kaptak ki, ám még így is a döntőbe kerültek. Az utolsó összecsapást is az afrikai csapattal vívják majd meg szombaton délután.