Szolnok az a városa hazánknak, amely mindig kapható a kosárlabdára. Jó érzékkel döntött hát úgy a hazai szövetség, hogy az U18-as magyar válogatott Eb előtt egy hónappal esedékes felkészülési meccseit a Tiszaligetben, nézők előtt tartsák. El is jöttek jó néhányan a magyar fiúk mérkőzéseire, ami érthető is, hiszen egy hónappal a bajnoki évad után már meg-megkordul a kosárlabdára éhező szimpatizánsok gyomra.

Pláne érthető, ha hozzátesszük: az U18-asok szövetségi edzője tavaly óta Szarvas Gábor, aki a múlt szezonban az Olajbányászt irányította. De rajta kívül mentor edzőként Pór Péter is segíti a csapatot, a két szolnoki szakember mellett a körmendi Németh Levente másodedző és Bojan Jaksics erőnléti edző alkotja még a stábot.

Az utánpótlás-válogatott már javában a július 21-31. között esedékes portugáliai B divíziós Európa-bajnokságra készül.

A magyarok a csoportkörben Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Grúziával, Montenegróval és Szlovákiával csapnak össze, amely hatosból ha továbbjutnak, a nyolc között egyenes kieséses rendszerben folytatják.

Márpedig ez a cél, amelyet jól szolgált a szolnoki gyakorlatozás. A magyarok két felkészülési mérkőzésen is pályára léptek a szolnoki Városi Sportcsarnokban. Az ellenfél a B divízióban topcsapatnak számító brit válogatott volt, amely ráadásul az ország lélekszáma miatt jóval nagyobb merítésből válogathat – ez látszott is Szolnokon, ahová szinte nehéz atlétákkal megrakodva érkeztek. Ennek ellenére az első, szerdai meccsen csak 77–70-re győztek, a másnapi találkozón pedig már 75–70-es magyar siker született.

A győzelem fontos visszajelzés volt, hiszen győzni mindig jobb, mint kikapni

– összegzett hírportálunknak a látottakkal kapcsolatban Szarvas Gábor. Az előző NB I.-es idény rájátszásában az Olajbányászt vezető tréner kiemelte, tudatosan választották ellenfélnek a fizikális brit csapatot, és a mieink kiválasztásnál is előtérbe kerültek a testi adottságok, amelyekkel, mint látható, „nem lőttek mellé”.

Fotó: Beküldött fotó

– Bíztam benne, hogy sokan eljönnek a meccsekre, az ellenféllel egyetértésben ezért is tettük azokat nyílttá, hiszen a játékosoknak is hasznos, ha szokják, hogy közönség előtt játszanak. Köszönet ezért a szolnoki kosárszeretőknek – fogalmazott Szarvas Gábor, hozzátéve, örömteli az is, hogy a szolnoki utánpótlásból is sokan ott voltak a meccseken, láthatták a korosztály legjobbjait, amelyből profitálhattak.

A gárda egyébként június derekán, Székesfehérváron készült, onnan számítva 35 napjuk volt az Eb-ig, amelyre 37 edzés és nyolc felkészülési meccs a penzum. Az Eb-t július 21-én, Montenegró ellen kezdik.

– Csak és kizárólag a győzelem lehet a célunk. Ezt elmondtam a fiúknak is, minden meccsen úgy lépünk pályára, hogy győzni akarunk – hangsúlyozta Szarvas Gábor. A szakember úgy fogalmazott, „az ismeretlenbe utaznak”, mivel mindig kérdéses, mely országnak mire hivatottak az adott évjáratú együttesei. – Ezért nem is az ellenfelekkel, hanem magunkkal foglalkozunk. Próbáljuk úgy felkészíteni a csapatot, hogy bárki ellen jók lehessünk.

Mi ugyanis bár tisztelünk mindenkit, de nem félünk senkitől

– fejtette ki.

Ha ez a tervük beválik, legközelebb már a legmagasabb divízióban szerepelhetnek. A feljutást ugyanis az első két hely valamelyikének megszerzése garantálná, Szarvas szerint így céljuk világos: eljutni a döntőbe. Aminek pedig személyesen örülne a szolnoki edző, ha fiatal játékosai a közösen eltöltött periódusok által többé, jobbá válnának.