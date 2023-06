Tény: az utolsó hat tavaszi mérkőzésén ugyanannyi pontot szerzett a Karcag, mint a korábbi tizenhárom fordulóban Igor Bogdanovicssal. – Tudom, hogy több futballban jártas embert is megkérdeztek a vezetők, mielőtt mellettem tették le a voksukat – mondta lapunknak Csillag László, a Karcag új trénere. Hallottak a füzesgyarmati és hajdúszoboszlói munkámról, szerénytelenség nélkül mondhatom, jó eredményeket értem el ezeken a helyeken. Hat meccsre kaptam áprilisban megbízást Karcagon, az állóvizet szerették volna felkavarni az illetékesek.

– Ismert, hogy ön a támadó futball híve...

– Errefelé megy a világ, a külföldi szaklapokat és mérkőzéseket nézegetve szinte minden csapat előre felé, a labda irányába védekezik, miért lennénk mi kivételek. Már az első meccsemen ezen filozófia mentén próbáltunk futballozni, természetes, hogy nem ment zökkenőmentesen. A bajnokság hajrájában három nyert meccs után kikaptunk, a Debrecen második csapata még jobb volt nálunk (2–5), a Vasas ellen hatvan percig jók voltunk (2–3), a Diósgyőr otthonában pedig azért jártunk sikerrel, mert már erővel is bírtuk.

A Karcag egyébként ősszel több mérkőzésen is kapott gól nélkül zárt, de látványos játékra kevés alkalommal volt képes. Be-be csúsztak váratlan vereségek is, de – főként hazai pályán – igen eredményesen szerepeltek a nagykunságiak. Az őszhöz képest már sokat botladozott az együttes, amelyet hat fordulóval a befejezés előtt elégelt meg a vezetés.

– Úgy gondolom, hogy ennyi mérkőzés elég volt ahhoz, hogy megismerjem a játékosokat – folytatta a tréner. – A személyiségüket is figyelem, nem csak a képességeiket, ezek alapján kilenc jelenlegi játékosra tartok igényt a folytatásban, akik közül ketten máshol folytatnák.

– Azt is tudják esetleg, hogy kikkel pótolják majd a távozókat?

– Folynak a tárgyalások, nyolc játékossal szinte már megegyeztünk, de még korai lenne neveket mondani – a szakmai stábban is lesznek változások. A hónap közepén elkezdjük a felkészülést, 23-án pedig már edzőmérkőzést is játszunk a Mezőkövesd első csapatával. Kizárólag jobb, de legalábbis erős ellenfelekkel szeretnénk mérkőzni a folytatásban is, ezek a találkozók szolgálhatják ugyanis igazán a fejlődésünket.