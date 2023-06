A DEAC – a Magyar Kupa mellett – zsinórban harmadik alkalommal nyerte meg a női NB I-et. A debreceniek a döntőben a TFSE együttesével csaptak össze. A három nyert meccsig tartó párharc negyedik mérkőzésén a DEAC 1–0-s sikert aratott a fővárosi együttessel szemben, és ezzel 3–1-es összesítéssel megnyerte a párharcot, és ezzel együtt a bajnokságot is.

Az utolsó találkozó mindent eldöntő gólját ráadásul a szolnoki kötődésű Gajzágó Flóra szerezte egy szabadrúgás-variácót követően.

A 20 éves játékos második éve erősíti a cívisvárosiakat, így fiatal kora ellenére elmondhatja magáról, hogy kétszeres magyar bajnok, illetve kupagyőztes is.

– Nem volt egyszerű dolgunk, mivel az ellenfél a végén eléggé nyomott, de szerencsére megőriztük az előnyünket – nyilatkozta Gajzágó Flóra a deac.hu-nak. – Nagyon örülünk, hogy idén is teljesítettük a célt, bár az igazat megvallva én még fel se fogtam, hogy újra bajnokok lettünk. Egy szabadrúgás-variációt követően köszöntem be, mondhatjuk, hogy ez pályafutásom legfontosabb találata. Ezt megelőzően viszonylag régen szereztem gólt, ami eléggé bosszantott, de a legjobbkor tört meg a jég. Ez a második bajnoki címem, természetesen az első is szép emlék, de talán a mostani aranyérem még kedvesebb, ugyanis ebben a szezonban jóval több játéklehetőséget kaptam. Nyilván jobb lett volna hazai környezetben ünnepelni, ám most ez így alakult. A közeli barátaimtól és a családtagjaimtól sok gratulációt kaptam az újabb sikert követően.

Gajzágó Flóra második bajnoki címét szerezte a debreceniekkel

Fotó: deac.hu

A döntő eredményei:

DEAC–TFSE 2–2 (büntetőkkel: 3–2), TFSE–DEAC 3–2, DEAC–TFSE 5–1, TFSE–DEAC 0–1.