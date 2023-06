Idén is Athén adott otthont a Dromia International Sprint and Relays Meeting-nek, amely a WA Continental Tour Bronze-sorozatának része. A szombati versenyen rajthoz állt női és férfi 4x100m magyar váltó is. A Kozák Lucával, Csóti Jusztinával, Takács Boglárkával és a szolnoki Kocsis Lucával felálló női sprintcsapat 44,06 másodperccel a második helyet szerezte meg. A férfi kvartett Illovszky Dominik, Boros Bence, Szabó Dániel, Bundschu Patrik összeállításban a harmadik helyen ért célba 40,27-tel, közülük a szolnoki születésű Boros korábban a MÁV SE színeiben nyert ob-t.