Atlétika 30 perce

Tartja formáját Rivasz-Tóth, ezúttal a Budapest Opent nyerte nyolcvan körüli dobással

Több szolnoki atléta is rajthoz állt múlt hétvégén a Budapest Open-Schulek Ágoston Emlékversenyen. Rivasz-Tóth Norbertet ezúttal is csak megközelíteni tudták, legyőzni nem, mellette több futószámban is jól mentek a szolnokiak.

Rózsa Róbert Rózsa Róbert

Rivasz-Tóth Norbert győzött az Ikarus pályán Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Rivasz-Tóth Norbert tartja nyolcvan körüli formáját. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola gerelyhajítója 77,59 méterrel, az első sorozattól vezetve nyerte meg az Ikarus pályán megrendezett viadalt. Mögötte 72,82 méterrel Horváth Máté Barnabás végzett a második, 72,30-cal pedig a romániai Both Denis Adrián a harmadik helyen. Száz méteres síkfutásban a B döntőt harcolta ki Sipos János, aki kereken 11 másodperccel vágtázott át a célvonalon, amellyel a B döntő hatodik helyét szerezte meg. Az A döntőben egyébként 10,70-nel ötödikként zárt a szolnoki, de nyíregyházi színekben versenyző Boros Bence. Ugyancsak az ötödik helyen ért be női 400 gáton Ecseri Angéla. A Szolnok mindössze 16 éves tehetsége hosszabb sérülés után tért vissza, és futotta 1.04,45 perces idei legjobbját.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!