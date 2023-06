Kijelenthetjük, hogy az utóbbi húsz-harminc év egyik legnépszerűbb labdarúgó válogatottja a mostani Rossi-alakulat. Az eredmények indokolják is, hogy szinte minden mérkőzésen telt ház előtt lépjenek pályára a mieink. Így volt ez kedden Litvánia ellen is, a szurkolóknak pedig nagy szerepe volt a 2–0-s sikerben, hiszen a találkozó után a litvánok kapusa, Edvina Gertmonas is kiemelte, hogy milyen fantasztikus hangulatot teremtettek a stadionban, ami megnehezítette az ő dolgukat is.

Nagyon nehéz volt kommunikálni – ha a védő nem figyelt és nem nézett rád, akkor tulajdonképpen lehetetlen – mondta

Ahogy azt megszokhattuk, a Carpathian Brigade (a magyar válogatott szurkolói csoportja) ismét szervezett vonulást tervezett közel három órával a kezdő sípszó előtt a Verseny utcában, ahol több ezer torokból szólt többek közt a „Hajrá Magyarország” rigmus vagy az „Éjjel soha nem érhet véget” című dal. Az egyik szurkolói csoport tagjai mindeközben lelkesen lengették a Szolnok feliratú zászlójukat.

A Carpathian Brigade tagjaira nem lehetett panasz a Litvánia elleni mérkőzésen, a mérkőzés elejétől a végéig megállás nélkül szurkoltak

Fotó: MTI

A legtöbben Magyarország feliratú pólóban vagy magyar válogatott mezben érkeztek, hátukon főleg Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám neve volt olvasható, de sokan saját névre szóló mezben szurkoltak.

Egyre közelebb érve a stadionhoz az ember minden alkalommal megcsodálja az aréna nagyságát és szépségét kívülről – majd később belülről is –, ahol a stadion előtti teret azonnal ellepték a magyar drukkerek. Akadt olyan, aki azt számolgatta, hányszor járt már a Puskás Arénában, de abban biztos volt, hogy mindig különleges élmény látni a válogatottat.

A szurkolók fotózkodnak a stadion előtt, így tett az a jászberényi csoport is, melynek tagjai zászlókkal érkeztek a mérkőzésre.

Az arénában, a Dózsa György út felőli oldalon a kapu mögötti rész legalsó szintje a B-középé, de egy emelettel fentebb is sokan állva nézték az összecsapást – ez nézeteltérésekhez is vezetett, hiszen volt, aki ülve szeretett volna szurkolni, és volt olyan, aki állva. A drukkerek azon is vitáztak, hogy ki szorít jobban a válogatottnak, de a végére sikerült megtalálni az arany középutat, hiszen mindenki számára a nemzeti együttes sikere volt a legfontosabb.

A mérkőzés előtti koreográfia

Fotó: Carpathian Brigade '09/Facebook

A szurkolótáborra ezúttal sem lehetett panasz, remek hangulatot teremtettek a stadionon belül, a koreográfia pedig ezúttal is szépre sikeredett. A második szinten mindenki kapott konfettiket, amelyet a csapatok érkezése után együtt kellett a magasba dobni, így nemzeti színekbe borult a lelátó.

A koreográfia egyik legfontosabb eleme, a konfetti

Fotó: Carpathian Brigade '09/Facebook

A Carpathian Brigade szurkolói a meccs legelső percétől a legutolsóig végig énekeltek, és a már jól bevált rigmusokra mind a 60 ezer magyar is becsatlakozott, ezzel aztán végképp katlan hangulatot teremtve a Puskás Arénában.

Nem is csoda, hiszen az utóbbi időben nem nyerni járnak a csapatok hozzánk, ami elárulja persze, hogy a válogatottunk is egyre jobb, de a 12. játékos, a szurkolótábor is kiveszi a részét a sikerekből.

Szoboszlai Dominikék minden mérkőzés után eléneklik a himnuszt a szurkolótáborral

Fotó: MTI