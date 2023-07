A görögök elleni sikeres negyeddöntőt követően a világbajnoki címvédő spanyolokkal mérte erejét csapatunk a fináléba jutásért. Sajnos a ibériaiak kapták el hamarabb azt bizonyos fonalat, hiszen parádés támadójátékkal háromgólos előnyt szereztek. A mieink lövéseit nem kísérte szerencse, tegyük hozzá, hogy a spanyolok hálóőre, Unai Augirre úgy fogott, mint a zöldfesték. Csaknem 12 perc játék után az egykori szolnoki gólkirály, Angyal Dániel szépített az álláson, 3–1.

A folyatás is a spanyolok szája íze szerint alakult, akik keményen és zártan védekeztek és helyzeteiket is jobb százalékkal használták ki, mint a mi csapatunk. A térfélcserénél 5–3-as állást mutatott az eredményjelző. A folytatásban is megvolt a lehetőség a felzárkózásra, ám a kimaradt ziccerek megbosszulták magukat, a tavalyi vb-győztes spanyolok pedig büntettek tovább növelték előnyüket, 9–4. Hosszú hajrát nyitott válogatottunk, Vámos Márton, Zalánki Gergő után Manhercz Krisztián is betalált. Ám 9–7 után már csak egy-egy gól esett, ami a vetélytárs sikerét jelentette.

A spanyolok 3–0-s vezetése után nagyon sok energiát emésztett fel az, hogy felkapaszkodjunk, ami egy kis időre sikerült is

– nyilatkozta Nagy Ádám, a vlv.hu-nak.

–De utána jött egy nagyon rossz szakaszunk, s akkor a spanyolok megint elléptek, azt hiszem öt góllal is talán, s ez eldöntötte a meccset. Sokat kell meg javítanunk a játékunkon, de tanulságos mérkőzés volt. Megpróbáljuk minél hamarabb kiheverni a vereséget, és holnap érmet szerezni.

A döntőben tehát spanyol–olasz összecsapást rendeznek, a mieink pedig az amerikai válogatottal fognak csatázni a bronzéremért.

Spanyolország–Magyarország 10–8 (1–0, 4–3, 4–1, 1–4)

Gólszerzők: Munarriz 3, Sanahuja, Tahull 2-2, Larumbe, Cabanas, Mallarach, ill. Vámos, Angyal 2-2, Jansik Sz., Fekete, Manhercz, Nagy Á.

További eredmények:

Elődöntő: Olaszország–Egyesült Államok 15–12.

Az 5-8. helyért Görögország–Németország 19–6, Románia–Szerbia 17–14.