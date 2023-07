Az Olajbányász egy szezonra szóló szerződést kötött az amerikai Demajeo Wiggins-szel – jelentette be hivatalos oldalán a klub. Mint írták, a 26 éves, 208 centiméter magas és 109 kilogramm súlyú játékos magasposzton vethető be. Egyetemi évei után az NBA G liga-ban folytatta pályafutását, majd 2021-ben kezdte európai karrierjét. Játszott a cseh Prostejov csapatában, az észt-lett közös bajnokságban, valamint Bulgáriában, a FIBA Európa Kupában is induló Rilski Sportist csapatában. Európában eltöltött évei alatt szinte mindegyik klubjában tudta hozni a 15 pontos és 10 lepattanós átlagot, ezért is esett rá a szakmai stáb választása.