Még több mint egy hónap van a megyei bajnokságok kezdetéig. Hivatalosan egyelőre csak a Megye I. rajtját lehet tudni, amely augusztus 19-én indul, várhatóan ezt követően rendezik a Megye II., illetve a Megye III. első fordulóját is.

A nyári időszak nemcsak az edzéseké és a tesztmeccseké, ugyanis ilyenkor indul az átigazolási szezon is. A csapatok július 20-ig szabadon igazolhatnak, ezt követően már a klub engedélye szükséges egy-egy transzfer létrejöttéhez.

A Kenderes már két új játékost is bejelentett a minap. Sóskuti Richárd Tiszaszentimréről, míg a támadó Penti Alex pedig Kunmadarasról érkezett az együtteshez. Távozik a kunmadarasiaktól Burai Dezső Armand is, aki a következő idényben a Kunhegyest erősíti majd. Debreczeni Milán is bejelentette távozási szándékát a Mezőtúrtól. A 21 éves játékos nyártól Ausztriában folytatja pályafutását. A Megye II.-es Besenyszöghöz Nyeső René a Lurkó Focimániától érkezik, illetve az együttes irányítását Kocsis Andor veszi át. A Tiszaszentimrénél is új edzőt köszönthet a csapat, id. Torma Sándor helyére Szoboszlai Zsolt, az együttes játékosa lép.