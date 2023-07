Van az úgy, hogy egy csapat sikere a bajnokság véget értével is hatással van riválisára. Így történt ez térségünkben is, ahol a megye I.-et megnyerő, az NB III.-ba feljutó Martfű jelentős átalakulásra kényszerítette a földváriakat. A térségbeli ellenfél – akivel szinte végig ki-ki meccset vívtak tavaly a bajnoki címért – a Tiszaföldvár több meghatározó játékosát is magához csábított az új idényre. Köztük van a kapus Gerhát Dávid, a szélső Kasik Ákos, valamint a két gólzsák, Kriska Norbert és Asztalos Dávid – utóbbi kettő összesen 59 góllal terhelte meg az ellenfelek halóját az előző megyei első osztályú bajnoki évadban. Mellettük Jánoshidára távozott Sipos Márk is.

A Tisza-partiaknál azonban nem aggodalmaskodtak sokáig, és egyből belevágtak a csapat újbóli megerősítésének. Mint Burján Zoltán szakosztályvezető lapunknak elmondta, a folyamat már sínen van, és a Békéscsabával kialakított együttműködésük révén több játékos is átteszi a székhelyét a Viharsarokból a Tiszazugba. Ilyen Sipaki Patrik, Oláh Ákos, valamint Orvos László. A fiatal labdarúgók az előző idényben az NB III.-as Békéscsaba II. játékosai voltak. Csatárfronton is sikerült minőségi játékossal pótolni a távozókat: a Kisújszállás gyors és technikás középcsatára, Csikós Lajos ugyanis a TiSE gárdájában folytatja, vele együtt a kapus Jakab Kristóf is érkezik Kisújról. Jánoshidára pedig nemcsak átadtak, de onnan igazoltak is játékost a földváriak, Lukács Renátó személyében.

Annyi biztos, hogy a maradókra, érkezőkre is eseménydús nyári felkészülés vár. A TiSE ugyanis heti öt edzéssel, valamint felkészülési meccsekkel hangol a soros szezonra. A tréningeket pedig már az együttes régi-új edzője, Sonkoly Lajos vezényli – az ő irányításával a 2020–2021-es idényben a dobogó harmadik fokán végzett a klub a megye I.-ben.

S ha már dobogó: mint Burján Zoltán elmondta, a csapatot övező jövés-menés ellenére az első két hely valamelyikének a megszerzését tűzték ki célul a 2023–2024-es bajnoki évadra. Azzal tehát számolhatunk, hogy a TiSE az egy hónap múlva startoló idényben is versenyképes lesz. De a klubnál a távolabbi jövőre is gondolnak. Ennek nyomán pedig másik céljukként azt fogalmazták meg, hogy az utánpótlást még inkább minőségi alapokra helyezik – ebben pedig nagy szerepet kaphat a békéscsabai kapcsolat.