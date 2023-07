Mindössze hat játékos maradt a tavalyi keretből, amit nagyrészt a kényszerűség eredményezett. Csillag László az előző idényben a harmincharmadik fordulóban vette át a csapatot Igor Bogdanovicstól. A hat mérkőzés alatt tizenkét pontot gyűjtött újdonsült együttesével, ennek ellenére szinte az egész keret kicserélődött a nyári átigazolási időszakban.

– Természetesen szerettem volna frissíteni, javítani nyáron a személyi állományt, ám ezt a sok változást a kényszerűség is okozta – mondta lapunknak a tréner. – A távozó játékosok közül többeket marasztalni próbáltunk, ám néhányan az előző edzővel tartottak Cigándra, de olyan is akadt közülük, akinek az edzéseink helyszíne nem felelt meg, mert messze esett lakhelyétől. A megüresedett helyekre elsősorban karcagi, vagy környékbeli labdarúgókat szerettünk volna igazolni, távolabbról csak a legszükségesebb esetben kerestünk labdarúgót. Erre az átigazolási politikára persze csak a bajnoki mérkőzések eredményei adnak választ.

– Célokat fogalmaztak meg a klub vezetésével?

– Konkrét tervekről még nem beszéltünk, de nekem és a csapatnak vannak olyan ambíciói, mely szerint jó lenne közel lenni a tűzhöz, dobogón, vagy annak közelében végezni.

– Erős ellenfelekkel találkoztak a gyakorló mérkőzéseken, bizonyára nem véletlenül.

– Véleményem szerint ilyen meccsekből lehet tanulni, már a Mezőkövesd elleni első találkozó megmutatta, hogy miben kell fejlődni. Azután jött sorba a többi is szerda, szombat ritmusban, amelyekre nem készültünk igazán, hiszen a fizikai felkészítés is hangsúlyos volt. A negyedik hét volt a legnehezebb, de a Tiszakécskével és a Nyíregyházával is pariban voltunk sokáig, úgy, hogy közben még új játékosokat is teszteltünk.

– Több rangadót is játszanak az első öt körben, ami megmutathatja, hol is tartanak.

– A héten már egyértelműen a frissítésre helyeztük a hangsúlyt és az első ellenfél, a Sényő volt a fókuszban. Nehéz a sorsolásunk, de nem problémaként, hanem feladatként éljük meg ezt. Nem könnyíti meg a helyzetünket az sem, hogy különböző okokból kifolyólag Székely Dávid, Nemanja Andrics, Kovács Péter és Gránicz Patrik sem áll rendelkezésünkre az első fordulókban. Tudnunk kell eredményesen játszani nélkülük is, hiszen valamennyi játékosunk felkészült a bajnokságra.