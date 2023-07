A megye I. bronzérmese, a Törökszentmiklós két játékost is átcsábított Tószegről Bojtok Tamás és Nagy Gábor személyében, míg az alapembernek számító Kiss Csaba Tápiószelén folytatja pályafutását.

A Kisújszállás is bejelentett két érkezőt, Csukodi Dominik Füzesgyarmatról, Potornai Ádám pedig Karcagról teszi át székhelyét. A rutinos Hajdu Zsolt a Hajdú-Bihar vármegyei Sárréti DSK-hoz távozik, míg a 16 éves Bikki Kevin Cserkeszőlőre igazolt.

Tovább erősít a Kenderes is, a kapus Belukács Tamás féléves túrkevei kitérő után tér vissza az együtteshez, míg az előző idényben a megye II.-ben 14 gólt szerző Katona Tibor Kunmadarasról érkezik.

Átalakulóban van a Cserkeszőlő is, a fiatal Szentesi Sándor a megye III.-as Tiszasasnál folytatja, míg Gödő Csaba, Zsoldos Attila Máté és Polecsák Mihály a Kunszentmártonhoz igazolt. A KuTE kerete Moleri Roberto Dominikkal is bővül, aki Szarvasról teszi át székhelyét. Távozók is akadnak a csapat háza táján, Pezcnik Péter, Szűcs Damján Róbert és Bárány Róbert is más együtteseknél futballozik a következő szezontól.

Megerősödik a megye III.-as Cibakháza is, Kállai Ádám Cserkeszőlőről, Szikora Károly, Polgár Dávid, Mártér Rajmund József pedig a Tiszaföldvár második együttesétől igazol a harmadosztály sereghajtójához.

Több játékos is vármegyénken kívül folytatja pályafutását, a Karcagtól Nagy Norbert Nagyecsedre, míg D’Urso Giuliano Iváncsára igazolt. Beszámoltunk róla korábban, hogy Sándor Bence Jászberényből csatlakozik a tiszafürediekhez, azonban a játékos mégis úgy döntött, hogy visszatér a hatvani csapathoz. A Jánoshida csapatkapitánya Tóth Benjamin a tápiószentmártoni Aranyszarvasnál futballozik a továbbiakban, a kunhegyesi Posta Alex és a tiszaszentimrei Torma Sándor pedig az Egyekhez szerződik.