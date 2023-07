Szolnok–Hatvan (NB III.) 1–3

Jól kezdett a továbbra is sok fiatal játékossal felálló Szolnok, működött az ellenfél térfelén a labdaszerzés, amellyel eleinte sikerült zavart okozni a Hatvan csapatának védekezésben. Pelles Patrik fejesével vezetéshez is jutott Horváth Csaba együttese, ám a második félidőben feljöttek a vendégek, és egyéni hibák nyomán hamar egyenlítettek, később pedig már előnyhöz is jutottak. A Tisza-parti gárda nem tudta megismételni az első játékrészben látott teljesítményét, amelynek okait nyilván keresi majd a szakmai stáb. Lengyel Béláék szombaton a Szeged második csapatát fogadják.

Tiszafüred–Martfű 4–2

Az edzőmérkőzéseken még nyeretlen hazai gárda ezúttal is csak kereste önmagát. A támadósor mellett a hátsó alakzat még gólképesebbnek bizonyult, ráadásul ez a csapatrész most egy félidő alatt szedte össze a négy gólt. Figyelmetlenségek és képességbeli hiányok vezettek a malőrhöz, továbbra is vannak hiányposztok az NB III. újoncának keretében. Jelöltek ugyan vannak, megoldás továbbra sincs, többen közülük ezen a felkészülési találkozón sem győzték meg az edzőket. A Tiszafüred könnyed győzelme viszont jót tehetett játékosaik önbizalmának a bő két hét múlva startoló bajnokság előtt.