Mint beharangozónkban is írtuk nemzeti csapatunkban hét olyan vízípólós is szerepel, akik az elmúlt években rövidebb-hosszabb ideig megfordultak a Szolnoki Dózsa soraiban.

Nagyon bekezdett a tavalyi vb-n bronzérmes görög csapat és az első negyed közepén már két góllal is vezetett. A mieink azonban nem hagyták magukat és pillanatok alatt kiegyenlítették hátrányukat, Jansik Szilárd és Vigvári Vince jóvoltából.

A következő negyedben viszont csak egy gól esett az egykori szolnoki szélső Zalánki Gergő talált be a görögök kapujába, 3–2. A térfélcserét követően azonban fordítottak a hellének, a Dózsával BL-győztes Varga Dénes azonban gyorsan egyenlített egy pazar akció végén.

A záró felvonásban 4–4-es állás után újra a ceglédi származású Jansik Szilárd villant. A görögök megpróbáltak egyenlíteni, a magyar védelem azonban jól állt lábán, ha blokkon túljutott a labda, akkor Vogel Soma kapus bravúrral hárította lövéseket. Két perccel a vége előtt büntetőt harcolt ki csapatunk, amit Varga Dénes értékesített, 6–4. A végjátékban már nem esett több gól, a mieink óriási csatában behúzták a negyeddöntőt.

Tipikus első mérkőzés volt, nagyon jó védekezéssel, remek Vogel Soma-védésekkel

– nyilatkozta Varga Zsolt a magyarok szövetségi kapitánya a vlv.hu-nak.

– Akarattal törtük át a falakat és a végén behúztuk ezt a meccset. Azt láttam, hogy a végére mind a két csapat nagyon elfáradt, nyilvánvaló, hogy most még az időeltolódás okozta fáradság is befolyásolta a teljesítményt. Örülök, hogy tudtuk hozni a mérkőzést egy nagyon jó görög csapat ellen. Mindenki jól játszott és sok volt ma a “szürke meló”, a védekezés. A végére jók lettek a blokkok is, de még tovább kell épülnünk.

Magyarország–Görögország 6-4 (2–2, 1–0, 1–2, 2–0)

Gólszerzők: Varga D., Jansik Sz., 2-2, Zalánki, Vigvári Vince ill., Kalogeropoulos, Fountoulis, Nikolaidis, Kakaris.

További eredmények: Spanyolország–Németország 18-9, Olaszország–Románia 20-2, Egyesült Államok–Szerbia 10–9.

Csapatunk magyar idő szerint a vasárnap hajnali két órakor kezdődő elődöntőben a világbajnoki címvédő spanyolokkal találkozik. A mások elődöntőben Egyesült Államok–Olaszország mérkőzést rendeznek.