Egyre több, az NB III.-ban érdekelt klub áldását adja arra a kezdeményezésre, melynek célja, hogy a most már négy csoportban lebonyolított bajnokságban szombaton is lehessen mérkőzéseket rendezni – írja a hunfoci.hu. A magyar labdarúgásra specializálódott portál még június közepén fordult nyílt levélben a Magyar Labdarúgó-szövetséghez, amelyben többek között az NB I.-es bajnokik teljes hétvégén való eloszlásával, az romló gazdasági helyzet miatt civil munkát is vállalni kényszerülő játékosokkal, valamint az alacsony nézőszámmal indokolja a változtatás szükségességét. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a dunaújvárosi klub, amely levélben kérte a többi harmadosztályú egyesületet, hogy támogassa ezt az indítványt. A hunfoci.hu információi alapján az elmúlt hét végéig 21 klub adta áldását a kezdeményezésre, míg további két együttes szóban támogatta azt.

Vármegyénkből, a Facultas-Tiszafüredi VSE-nél is örülnének, ha szombaton játszhatnának. – Több érvünk is van a szombati játéknap mellett – nyilatkozta lapunknak Ábrahám Tamás a klub elnökhelyettese. – Ez egy amatőr liga, játékosaink dolgoznak vagy tanulnak a futball mellett. Ha vasárnap este későn érkezünk haza egy-egy távoli helyről kevés idejük marad a pihenésre. Arról nem beszélve, így nem öt, hanem hat napot töltenek a felkészüléssel, nincs szabadnap, alig marad idejük a családi programokra. Ráadásuk, ha késő ősszel, vagy kora tavasszal mostoha az idő, akkor inkább a tévésmeccs mellett döntenek a nézők.

A focikedvelők egy része is szívesen venné a változást – Én mindig a szombati meccseket preferáltam, szeretném, ha visszatérnének az utóbbi játéknapokra – mondta Nagy Sándor, a Szolnoki MÁV FC egyik törzszurkolója. – Akár itthon, akár idegenben van a mérkőzés, másnap lehet pihenni és akkor csak a családé a vasárnap.

Támogatják a szombati NB III.-as mérkőzésrendezést:

Cigánd SE, Békéscsaba 1912 Előre, Gyöngyösi AK, Haladás VSE, FC Hatvan, Csornai SE, Budapest Honvéd II, Érdi VSE, Szekszárdi UFC, Facultas-Tiszafüredi VSE, Balatonfüredi FC, ETO Akadémia, III. KER. TVE, FC Nagykanizsa, Vasas II, Körösladány MSK, Kaposvári Rákóczi FC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia II, Meton-FC Dabas SE, DVSC II. A kezdeményezést szóban támogatta a VLS Veszprém és a PTE-PEAC.