„Barát, kolléga, tanítómester, a szolnoki kosárlabda nagy alakja örökre itthagyott minket” – ezt írta szombaton közösségi oldalán Szalay Ferenc. Szolnok polgármestere jelentette be a szomorú hírt, hogy Tapodi László, a neves edző és testnevelőtanár elhunyt.

A siklósi születésű Tapodi 1979-ben került Szolnokra. A Szolnoki MÁV-MTE női gárdájának edzője lett, amely csapattal az 1981-1982-es idényben feljutott az NB I.-be

Később több szolnoki iskolában is tanított, mellette a Szolnoki Olajbányász utánpótlás-csapatait edzette. 1995-ben férfi ifjúsági bajnoki címet nyert csapatával. Az ezredforduló utáni években a Jászberényi KSE korosztályos együtteseit is edzette. Rövid ideig az ifjúsági válogatott másodedzői feladatait is ellátta. Tapodi László 78 éves volt.