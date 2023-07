Monor–Karcag 1–3 (0–2)

Karcag gólszerzői: Kalmár F. (2), Maruscsák.

Ha csak az eredményeket nézzük, akkor nem alakult eddig túl fényesen a Karcag felkészülési a nyári időszakban, ugyanis négy mérkőzésből egyet sem tudtak megnyerni a nagykunságiak. Ez önmagában azonban nem jelent semmit, hiszen a karcagiaknál is elsősorban még a keret kialakítása, és a játékosok megfelelő erőállapotának elérése a fő a cél. Mindenesetre az már jó jel, hogy Csillag László együttese a hétvégi találkozóján nyerni tudott a szintén NB III.-as Monor ellen.

– Az egy pozitív dolog, hogy nyertünk, viszont ezúttal sem az eredmény volt az elsődleges – értékelte a meccset Csillag László, a Karcag vezetőedzője. – Lezártuk a háromhetes erőnléti felkészülésünket, és kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen állapotban vannak a játékosok mind fizikailag, mind mentálisan. Jobban néztünk ki ezen a mérkőzésen, mint az előzőkön, az első félidőben sokat birtokoltuk a labdát, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, amelyekből kettőt értékesíteni is tudtunk. A második játékrészre kicsit belenyúltam a csapatba, igyekeztem kicsit több pihenőt adni azoknak, akik nagyobb terhelést kaptak az utóbbi időben, játékrendszert is váltottunk, próbáltuk stabilizálni magunkat, és a labdaszerzésekből kontrázni. A Monor szépítése után rákapcsoltunk, és sikerült még egy gólt szereznünk Kalmár Ferenc révén, amellyel a végeredményt is beállítottuk.