Ehhez persze a jelentősen megerősödött Tiszaújváros együttesének is lehet egy-két szava, amely ellen vasárnap hazai közönség előtt mutatkozhat be a jócskán átalakult Tiszafüred. Dorcsák Zoltán azonban nem félti csapatát, az előjeleket legalábbis biztatónak véli.

– A bajnokság ad tényleges választ arra, hogy sikerültek-e az igazolások, de tény, a felkészülési mérkőzéseink az utolsó, szolnoki meccs kivételével elégedettséggel tölthetnek el bennünket. Ott túl sok hibát vétettünk, amit leginkább a frissesség hiányának a számlájára írok. A korábbi találkozókon nemcsak eredményesen, helyenként jól is játszottunk.

– Az új fiúk is beilleszkedtek már?

– A sok távozó helyére sikerült megfelelő számban újakat igazolni azokra a posztokra is, amelyekre leginkább szükség volt. Sokat fiatalodott a csapatunk általuk, ezáltal gyorsabbá vált a játékunk. Úgy látom, hogy emberileg is jól jártunk velük, nagyon becsületesen végigcsinálták a felkészülést.

– Hogy látja most a csapat esélyeit a bajnokságban?

– Tavaly jól kezdtünk, aztán több hullámvölgybe is beleszaladtunk, tavasszal az utolsóból már nem is sikerült kikecmeregnünk. Most még nehezebb dolgunk lesz, a tizenharmadik is kieshet, ezért elsődleges cél a bennmaradás. Már az első fordulóban megmutatkozhat, hogy mire lehetünk képesek. A Tiszaújváros elleni összecsapás igazi erőpróba lesz vasárnap, majd a Karcaggal – amelyet a bajnoki cím egyik esélyesének tartok – Martfűn mérkőzünk meg. (Mivel a Karcag Tiszafüreden játssza majd hazai mérkőzéseit, a Facultas gárdáját nem fogadhatják ott – a szerk.). A harmadik körben pedig a felkészülési meccseken parádésan teljesítő újonc Salgótarján látogat hozzánk. Röviden, a feladatok adottak, csak teljesíteni kell azokat.

Távozók: Szabó Viktor (abbahagyta), Csábi Milán, Kalóz Ádám (Füzesabony), Oláh Lóránt (műtét), Skulka Botond (Egyesült Államok), Tomori Zoltán, Galla Patrik, Pintér Viktor (Martfű), Pataki Zsolt, Tomola Patrik (Cigánd), Karika Róbert (DEAC), Baranyi Bence, Kertész Tamás. A csapattal nem jelölt játékosok új helye nem ismert.

Érkezők: Lisztes Bence (DVSC II.), Harsányi Bence (DVSC U19), Bernáth Ákos, Dankó Andor, Ludvig Zsombor (egyaránt Mezőkövesd II.), Nagy Dominik (Sényő), Fülöp Krisztián, Nagy Zsolt (egyaránt Putnok), Engel Alex (Ausztria), Erdei Martin (Nyíregyháza II.), Lukovszky Attila (Jászberény), Papp Krisztofer (Bestrong SC, Debrecen).