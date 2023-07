Épségben megérkezett szerdán a Szolnoki Sportcentrum és a Tisza Evezős Egylet 42 versenyzője, 120 beülője és mintegy 40 hajója Szegedre. Népes különítmény! Nem is csoda, hogy két hajószállítóval utazott a szolnoki flotta a csongrád-csanádi megyeszékhelyre, ahol csütörtöktől vasárnapig tartják az Evezős Országos Bajnokságot. A szolnokiak szerdán a kora délutáni órákra végeztek a településsel, lerakodással, vezetőedzőjüket, Molnár Dezsőt épp a sürgés-forgás közepette értük utol telefonon. Mint tőle megtudtuk, aznap a szolnoki csapat le is tesztelte a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ versenypályáját, elvégezték az utolsó simításokat, csütörtök hajnalra pedig egy „ébresztő kör” volt a penzum, hogy a reggeli első futamokon már teljes erőbedobással evezhessenek.

A szolnokiak viszont nem csak lélekszámban lehetnek ott az élmezőnyben a legfontosabb hazai megméretésnek számító ob-n.

Számos versenyzőjük fut neki éremeséllyel a bajnokságnak, többek a végső győzelemre is esélyesek. Molnár Dezső nagyjából 5-6 arannyal számol előzetesen, de ha kijön a lépés, ez felkúszhat akár tízig is. Az biztos, hogy szolnoki részről ott lesznek a húzónevek, a teljesség igénye nélkül, a rutinos, világ- és Európa-bajnok Simon Béla, valamint Juhász Adrián, vagy a szintén Európa-bajnok, vb-második Furkó Kálmán. A fiatalok közül Kovács Eszter, Kalmár Áron és Pálmai Ágoston részéről nem lenne meglepetés a jó eredmény, Pádár Luca pedig már nem csupán az ifjúsági korosztályban, de a felnőttek között is esélyesnek számít. Nem is beszélve a serdülő és a tanuló korcsoportokban induló, ugyancsak nagy reményekkel vízre szálló szolnoki egységekről.

A fő célunk az, hogy a királyszámban, a felnőtt nyolcasban is győzzünk. Ezt legutóbb 2016-ban sikerült megtennünk, és most ismét esélyünk van rá

– mondta Molnár Dezső. A szakvezető szerint bizakodásukat alátámasztják a múlt heti, palicsi nemzetközi viadalon elért eredmények – mint hírportálunk is írta, a szolnokiak két nap alatt 17 érmet gyűjtöttek be a Vojvodina Openen. – A felkészülés jól sikerült, megvolt a gyorsítás, bízom benne, hogy akik Palicsban jól mentek, hozzák majd a számaikat – összegzett a szakember.