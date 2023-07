Keresztbe-kasul álltak az autók szombaton a szolnoki Véső úti sportközpont, egyébként nem kicsi, parkolója környékén. Teljes volt a telt ház, a parkolóhelyhez nem jutók az utolsó lik-lukba is bepréselték autóikat. Ennek oka egyrészt, hogy a hétvégén a térségre is lesújtó kánikula elől sokan a Véső úti strandon kerestek menedéket, másrészt, hogy az azzal szomszédos atlétikai pályán több mint négyszáz versenyző részvételével zajlottak az U20-as magyar bajnokság küzdelmei.

A népes felhozatalból a Szolnoki MÁV két versenyzője is győzelmi esélyekkel indult a számukra hazai pályán rendezett országos bajnokságon: a magasugró Keszthelyi Luca, valamint a sprinter Kocsis Anna Luca. Végül mindketten meg is nyerték az ob-t, mégpedig „egyedül” versenyezve, hiszen korosztályukból senki sem tudott lépést tartani velük.

A múlt hétvégi felnőtt magyar bajnokságon nyolcadikként végző Keszthelyi Luca 164 centiméteres magasságnál szállt be, amelyet elsőre átugrott. Eztán rendre második ugrásokkal jutott el 176 centis idei legjobbjához. Az 1,78 méteres magasságnak már magyar bajnokként készülődhetett, hiszen addigra az összes vetélytársa kiesett. Az első rontott kísérlete után a második és a harmadik ugrásában is benne volt a magasság, de végül nem maradt fent a léc, így 176 centivel győzedelmeskedett.

Örülök is, meg nem is

– összegzett a viadal után a győztes.

– Részleges bokaszalag-szakadásom után kezdek visszajönni. Télen az alacsonyabb magasságokon is szenvedtem, ez most egy nagy lépés, hiszen januárban még a létezésért küzdöttem – ecsetelte a 182 centis egyéni legjobbal rendelkező 18 éves tehetség. Aki némi csalódottságot amiatt érez, hogy a 178 centivel biztosabb lehetett volna az augusztusi U20-as Eb-n való szereplése, amelyre azért még így is van esélye.

Csak a hátát nézte a mezőny Kocsis Lucának, aki az ob-győzelem ellenére nem elégedett időeredményével

Fotó: A szerző felvétele

A mezőnyt jócskán lehagyva, 11,82 másodperccel nyerte a női 100-as döntőt Kocsis Luca. A sprinter egy hónapos, combsérülés miatti kihagyás után tért vissza az ob-n. Mint a verseny után fogalmazott, elsősorban azt vizsgálták, rendbe jött-e a sérülése. Futás közben szerencsére jól érezte magát, az idő miatt csalódott kicsit, de hozzá kell tenni, nemcsak a forróság, hanem a közel 3 m/s-os szembeszél is nehezítette a dolgukat.

A szolnoki indulók közül szombaton az előfutamában a hatodik helyen végzett, és nem jutott döntőbe Szabó Dániel, aki vasárnap 6,09 méterrel 9.-ként zárt távolugrásban. Tószegi Tamás 54,36 másodperces egyéni csúccsal 13. helyen végzett 400 méteren, vasárnap a 200-on is új egyénit futott, 25,38-at, amellyel nem jutott döntőbe.