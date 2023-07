A mieink kezdték jobban a találkozót, így a nagyszünetig 40–29-es előnyre tettek szer, amelynek már az első félidejében szóhoz jutott az Olajbányász bedobója, Lukács Norbert, aki hasznosan játszott a továbbiakban is.

Az északiak játéka játéka azonban a fordulás után lényegesen feljavult, elkezdték csökkenten a hátrányukat, amely az utolsó tíz percre hat pontra olvadt. A hajrában már egy pontra felzárkóztak a szigetországiak, de nem sikerült fordítaniuk. A magyar csapat, amely Eilingsfeld János mellett Keller Ákost is nélkülözte ismét ellépett, végül 73–-69-re megnyerte második felkészülési meccsét Kecskeméten.

Az augusztus 13. és 20. között sorra kerülő lengyelországi olimpiai előselejtező-tornára készülő magyar válogatott legközelebb Észtország ellen lép pályára csütörtökön és pénteken, ugyancsak Kecskeméten.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány pedig ekképp összegzett az nso.hu-nak : – Mindkét találkozón teljesítették a játékosok azokat a feladatokat, amiket kértem tőlük, azaz minimális számban adtuk el a labdát és a támadólepattanók terén felvettük a versenyt az ellenfelekkel. A dobószázalékunk gyenge volt, ez is igaz. Váradi Benedeknek semmi baja, azért játszott csak négy percet, mert ezt is ki kellett próbálni. Ezért is vannak a felkészülési mérkőzések, hogy kísérletezgessünk.

Magyarország–Izland 73–69 (17–11, 23–18, 17–22, 16–18)

Kecskemét, 400 néző. Vezette: Goda, Makrai, Földesi.

MAGYARORSZÁG: Váradi B.1, Vojvoda 9, Benke 7/3, GOLOMÁN 13, Karahodzsics 7. Csere: PERL 14/6, Pongó Marcell 7/3, Mócsán 3/3, Kiss D. 2, LUKÁCS 6, Somogyi 4, Szövetségi kapitány: Ivkovics Sztojan.