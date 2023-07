Nagy átalakuláson megy keresztül a Karcag a nyár folyamán. Az már korábban biztos volt, hogy több mint tíz játékos távozik a csapattól, így a hiányzókat a megfelelő emberekkel igyekezett pótolni az együttes a bajnokság kezdetéig. Ez nagyjából sikerült, egyelőre tizenkét ember érkezett, ezenfelül pedig még egy játékos csatlakozhat a kerethez.

Az újak közül három ismerős lehet a Szolnoki MÁV szurkolói számára is, hiszen Kalmár Ferenc és Kis Balázs meghatározó játékosai voltak az előző idényben tavasszal remeklő csapatnak, míg Kovács Péter a 2021/2022-es idényt töltötte a Tisza-partiaknál.

Aranyos Mózes az előző szezont a DEAC-nál töltötte, ahol 28 mérkőzésen játszott, korábban viszont másfél évig a jászberényieket is erősítette.

Constantinescu Dan-Marius és Kónya Csaba az előző idényben a Hajdúszoboszló meghatározó játékosai voltak, előbbi mind a 38 meccsen lehetőséget kapott – ebből 37 alkalommal kezdőként –, míg utóbbi 30 mérkőzésen játszott a hajdúságiaknál, akik ugyan kivívták bennmaradásukat a harmadosztályban, mégsem vállalták az NB III.-as indulást és a megye I.-be neveztek.

Az NB I. szerelmeseinek Nemanja Andrics neve is ismerősen csenghet, hiszen a szerb–magyar kettős állampolgárságú játékos 151 meccset játszott korábban az élvonalban, a Győr, az Újpest és a Balmazújváros színeiben.

Győri Ábel és Győri Benjámin személyében egy testvérpárt is igazolt a klub, mindketten Kecskemétről tették át székhelyüket Karcagra. Ábel 31-szer szerepelt a második csapatnál, háromszor pedig az NB I.-es keretbe is bekerült, lehetőséghez azonban nem jutott. Benjámin fivéréhez hasonlóan főleg az NB III.-as együttesben lépett pályára, egyszer az NB II.-es Tiszakécskénél is játszott, míg az élvonalbeli keretbe egyszer került be.

Pataki Zalán Füzesgyarmatról érkezett a nagykunságiakhoz, a 27 éves balhátvéd 35 meccsen lépett pályára a hátunk mögött hagyott idényben.

Hujbert Botond a legfiatalabb érkezője az együttesnek, a mindössze 18 esztendős játékos két meccsen a Pénzügyőrnél lehetőséghez jutott az NB III.-ban, azonban félévkor átigazolt a BLSZ I. osztályában szereplő 43. Sz. Építők csapatához, melynél nyolc meccsen gyarapította játékperceit. Székely Dávid pedig hat év után tér vissza Karcagra, legutóbb az NB II.-es Kazincbarcikánál szerepelt.

További három játékos, Fila Károly, Bónus Marcell és Szabó Richárd érkezéséről is beszámoltunk korábban, azonban előbbi családi okok miatt volt kénytelen visszamondani a megállapodást, míg utóbbi meggondolta magát, és végül marad a Szolnoki MÁV-nál Bónus Marcell pedig a több játéklehetőség reményében a hírek szerint Hódmezővásárhelyen folytatja.

A Karcagnál bizakodóak az új játékosokat illetően, és ennek fényében az első hat hely valamelyikén végezne a klub a következő szezonban. Az együttes egyelőre Berekfürdőn tartja edzéseit, a későbbiekben pedig amint kész lesznek a pályafelújítási munkálatok Kunmadarason, akkor megosztva tréningeznek a két pályán a nagykunságiak. Az őszi idényben Tiszafüreden játssza hazai mérkőzéseit a gárda, viszont a tavaszi szezonra jelen állás szerint hazatérhet a csapat, és saját stadionjában léphet pályára.

Játékosmozgások a csapatnál

Érkezők: Aranyos Mózes (DEAC), Constantinescu Dan-Marius (Hajdúszoboszló), Győri Ábel, Győri Benjámin (mindketten KTE), Hujbert Botond (43. Sz. Építők SK), Kalmár Ferenc, Kis Balázs (mindketten Szolnoki MÁV), Kovács Péter (DVSC), Kónya Csaba (Hajdúszoboszló), Nemanja Andrics (OFK Vrsac – szerb másodosztály), Pataki Zalán (Füzesgyarmat), Székely Dávid (Kazincbarcika).

Utánpótlásból felkerült: Ballók Dávid, Béres Dávid, Győrfi Levente, Varga Zsolt.

Távozók: Tóth Márk, Misák Sándor, Virág Ákos, Éles Zoltán, Nagy Zoltán, Csúri Bence, Nagy Norbert, Juhász Martin, D’Urso Giuliano, Gyönyörű Gergő, Pap Zsolt, Tóth Gábor, Ballók Bence, Ballók Viktor.

A Karcagi SE jelenlegi kerete

Kapusok: Ferdinisinec Eduárd, Kovács Péter.

Védők: Aranyos Mózes, Győri Ábel, Kis Balázs, Kovács Dániel, Kónya Csaba, Pataki Zalán.

Középpályások: Ballók Dávid, Béres Dávid, Győri Benjámin, Győrfi Levente, Hujbert Botond, Nemanja Andrics, Nikics Nemanja, Szabó Lajos, Szentannai Zoltán.

Támadók: Constantinescu Dan-Marius, Kalmár Ferenc, Maruscsák Jan, Székely Dávid.

Szakmai stáb: Csillag László (vezetőedző), Orosz István (másodedző), Földes Ambrus (kapusedző), Antal Viktória, Illés József (masszőrök).