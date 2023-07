Egyre több együttes csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint az NB III.-as mérkőzéseket a jövőben ne csak vasárnap lehessen lejátszani, hanem akár szombaton is. Azt azonban le kell szögezni, hogy hiába támogatják az ötletet a csapatok, az MLSZ-nek kell a végső döntést meghoznia. Megyei gárdáink közül a Tiszafüred kiállt az indítvány mellett, most pedig megkérdeztük a másik három együttes vezetőedzőjét is, mit szólnak a kezdeményezéshez.

– Nem tartjuk józan gondolatnak, hogy csak vasárnap lehet játszani – árulta el véleményét Kardos Mihály, a Martfű szakmai vezetője. – A játékosok nagy része a futball mellett dolgozik vagy tanul. A vasárnapi késő délutáni találkozók miatt akár éjszakába nyúlóan érnek haza egy-egy meccsről, másnap pedig újra munkába vagy iskolába kell menni. A szombat egy emberbarátibb megoldás, hiszen vasárnap ki lehet pihenni a fáradalmakat.

Hasonlóan látja a helyzetet Csillag László is, a karcagi együttes vezetőedzője.

– Figyelembe kell venni, hogy nem csak profik játszanak az NB III.-ban. A délutáni meccsek és az utazások miatt sokszor későn érnek haza a játékosok. Az augusztusi meccsnaptárunk is sűrű, hiszen szerda, vasárnap ritmusban kell mérkőznünk. Ráadásul mi a Tiszafüreddel osztozunk a pályán, a szombati játéknap pedig megkönnyítené a dolgunk, hiszen nem egy napra szűkülne az összes találkozó a fordulóban.

A Szolnoki MÁV vezetőedzője, Horváth Csaba semleges ebből a szempontból, szerinte a nézőszámot nem feltétlen befolyásolná, ha szombaton is rendezhetnek találkozókat, ugyanakkor elismerte, hogy játékosainak jobb lenne, ha szombaton is lehetne mérkőzéseket játszani, hiszen akkor a vasárnapot mindenki pihenéssel és a családdal tölthetné.