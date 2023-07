A Kocson rendezendő szekértoló verseny történeti hátterét a napokban az Abonyi Tarka Rendezvények Facebook-oldal is felelevenítette. Mint írják, a 15. században a kocsi bognárok olyan újításokat végeztek a szekereken, melyek forradalmasították a személyszállítást. A település nevét vette át egész Európa, és a szekeret kocsinak kezdték szólítani. Huszonharmadik alkalommal rendezik meg a Tata melletti kis községben a Kocsi Fesztivált, amely a világ minden tájáról várja a turistákat. Az abonyiak meghívott vendégként vesznek részt a programon, mint elővágta rendező település.

– Már javában készülünk a szombati versenyre, Kocsra, amely bár nem kapcsolódik össze a Nemzeti Vágtával, mégis kiváló alkalom arra, hogy felmérjük a versenyerőnket – kezdte mondandóját Abony kocsitoló csapatának kapitánya.

Zelei Gábor elmondta, a Tata közeli település fesztiválján a női csapatuk vesz majd részt, akik az elmúlt napokban keményen készültek az embert próbáló megméretésre.

– Az edzéseink része a rengeteg futás, ám van emellett egy úgynevezett gumiskocsink is, amely a tréningeket nagyban segíti. Ha hazajövünk a szombati versenyről, akkor sem pihenhetünk sokat, hiszen mindjárt kezdjük is a felkészülést az augusztus 5-i Nemzeti Vágtára, ahol szintén szerepelni fogunk. Itt azonban már vegyes csapattal indulunk, azaz három férfi és három nő méreti meg magát – magyarázta Gábor.

Mint megtudtuk, a versenyen egy hagyományos, fakerekű szekeret kell eltolniuk a versenyzőknek a meghatározott távon. A hajdani közlekedési eszközt viszont egyáltalán nem könnyű megmozdítani, az ugyanis mintegy négyszáz kilót nyom.

Arra számítunk, hogy a Kocson rendezendő eseményen kiemelkedő állóképességre lesz szükség. Itt a lányok aszfalton mozgatják majd a szekeret, az abonyi vágtán viszont már homokon tolják, ezért az állóképesség mellett komoly erőkifejtés is vár rájuk

– latolgatta az esélyeket a csapatkapitány.

Zelei Gábor, mint mondja, nagy öröm számára, hogy a különféle versenyeken Abonyt képviselheti.

– Úgy gondolom, összetartó gárda vagyunk. Ugyanakkor mindenki dolgozó ember, ezért csak a munka mellett, esténként van időnk összejönni és készülni. Az edzéseink színtere a Parkerdő. Ezeken az alkalmakon általában csatlakoznak hozzánk önkéntesek is, akik felülnek a gumiskocsira. Ami pedig külön öröm, hogy szurkolótábor is elkísér bennünket a megmérettetésekre, gyakran fiatalok, sőt, családok is velünk tartanak az izgalmas versenyekre – fogalmazott az abonyi csapatkapitány.