A pályákat már felépítették, az augusztus elsejei startra készülnek a szolnoki Tiszai hajósok terén. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón pénteken Szalay Ferenc polgármester elmondta, hetedik alkalommal rendezik meg a vármegyeszékhelyen a FIBA 3x3 Nemzetek Ligáját, illetve az U17 Európa Kupa selejtezőt. Öt nap alatt harminchat csapat hetvennyolc mérkőzést játszik le. A rendezvényen számos ország játékosai mutatják meg, mit tudnak.

– Fontos szerepe van ennek az eseménynek a magyar 3x3-asok életében. A játékosokat pontok alapján rangsorolják, így áll össze az ország megítélése. A jövő évi olimpiai selejtezőkre történő kijutáshoz minden pont fontos, amit a fiúk és lányok összegyűjtenek a három napban – emelte ki Vereb József, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 3x3 referense. Hangsúlyozta: a lehető legmagasabb színvonalú szervezés és rendezés zajlik Szolnokon.

– A magyarok is erősek, de a mezőny is most az egyik legjobb. Az első három fordulón második, negyedik és ötödik helyezést szereztünk meg, szeretnénk még jobb eredményt elérni és a játékosok ezért minden meg is tesznek majd – fogalmazott Moosz Milán, az U21 és U23 edzője.