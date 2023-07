Gyöngyös–Tiszafüred 2–2

Harmadik edzőmeccsén is veretlen maradt a Tiszafüred. A Karcaggal szembeni gól nélküli döntetlen, és a Szeged II. elleni (2–1) siker után most a megyei bajnokságból frissen feljutott Gyöngyössel is ikszeltek Dorcsák Zoltánék. A fürediek teljesítménye eddig biztató, de a felkészülési időszakban nem az eredmény a legfontosabb.

– Háromszor harminc perces meccset játszottunk, mindkét oldalon sok próbázó volt – kezdte értékelését Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője. – Elfogadható eredmény született, azonban számunkra nem ez a fontos, hanem a megfelelő terhelés. Voltak jó periódusaink, a helyzeteket viszont nem tudtuk értékesíteni, és játékban is van még hova fejlődnünk.

Cegléd–Karcag 2–2

A karcagiak egyelőre nyeretlenek a nyári edzőmeccseken, azonban a nagykunságiak a keret kialakításán dolgoznak legfőképp, emiatt pedig nehéz helyen kezelni az eredményeket, erről beszélt Csillag László is, a csapat vezetőedzője.

– Több próbajátékos is volt, nem az eredmény volt a lényeg mérkőzésen – mondta a Cegléd elleni meccsről a szakvezető. – Háromszor harmincöt percet játszottunk, sikerült megszereznünk a vezetést, majd a Cegléd egy kérdéses büntetővel egyenlített, később pedig megfordította az állást. A második játékrészben egyenlítettünk, és ezt követően a lefújásig mi domináltunk. Voltak helyzeteink, de nem tudtuk belőni azokat. Jelenleg nehezen áll össze a keret, de azon dolgozunk, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Jó úton haladunk a felkészülésben, és hiszem, hogy a bajnokság kezdetére összeáll a csapat.