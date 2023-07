Az NB III.-as csapataink közül a Karcag kezdte leghamarabb a felkészülést, ugyanis három héttel a bajnokság lezárását követően, már június 15-én edzésbe állt a csapat. Szabó Lajos Mátyásnak, az együttes támadó középpályásának ráadásul még az iskolában is teljesítenie kellett a pihenő idő alatt, hiszen a Debreceni Egyetemen tanul vidékfejlesztési agrármérnöknek.

– Ki lehetett pihenni a fáradalmakat, ugyan én vizsgáztam is, így arra is kellett koncentrálnom, de így is jutott idő a pihenésre és a nyaralásra – számolt be szabadidejéről Szabó . – Jó, hogy ilyen korán elkezdtük a felkészülést, hiszen nagy változások történtek a keretben, sokan távoztak, illetve több próbajátékos is van nálunk jelenleg, de így van lehetőségünk arra, hogy összekovácsolódjon a keret.