Bár az idény előtt az energiaválság miatt veszélyben érezték a sportágat, a szezon előrehaladtával egyre megnyugtatóbbá váltak a klubok anyagi helyzete, és végül szép szezont zártak – összegezte az elmúlt évadot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség elnöke. Balogh László a szervezet közösségi oldalán elmondta, 64 csapat vett részt a megyei küzdelmekben, elindították a Kiváló Kölykök Kupája nevű regionális kezdeményezést, és új játékvezetőket is képeztek. Balogh László szerint megőrizték szövetségük anyagi stabilitását, a meghirdetett programjaikat is tudták finanszírozni. Kiemelte, az elmúlt szezonban a Jászkunságon kívül Békésből, Csongrád-Csanádról, Pestről is csatlakoztak a megyei ligákhoz, de volt nagyváradi is temesvári jelentkező is.

A nehézségekről szólva kifejtette, a felnőtt bajnokságokat egyre nehezebb összehozni, csökkent a csapatok száma, leginkább a férfiaknál. A középiskolás bajnokságok kapcsán úgy látja, ezt a vetélkedést már nem lehet neve szerintinek tekinteni, hiszen nem csak középiskolás együttesek versenyeznek benne, hanem egyfajta nyílt bajnokság lett belőle. Ez egyrészt jó is, de másrészről nem – fogalmazott, hozzátéve: korábban meghatározó intézmények tűntek el a bajnokságból.