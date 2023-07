Lezárult a nevezési időszak a megyei bajnokságra, és ezzel eldőlt, hogy mely csapatok indulnak a különböző osztályokban. A megyei futball augusztus 19-én, a megye I.-gyel indul, a tervek szerint augusztus 26-tól a harmadosztály, szeptember 2-től pedig a másodosztály is elrajtol.

Legkorábban a Tiszaföldvár, a Jászfényszaru és a Kisújszállás játszik majd tétmeccset az új szezonban, ugyanis mindhárom együttes érdekelt a Magyar Kupa főtábláján, melynek első fordulóját az augusztus 5-i hétvégén rendezik meg.

A megyei élvonalban nem történt nagy meglepetés, a Martfű feljutásával bennmaradt a Kunhegyes, az NB III.-ból kiesett a Jászberény, a megye II.-ből pedig, ahogy korábban beszámoltunk róla, a Lurkó Focimánia és a Tiszagyenda jutott fel az első osztályba, miután a bajnok Jászapáti nem vállalta a magasabb szinten való szereplést, ezzel pedig kialakult a 16 csapatos mezőny.

A megye I. mezőnye:

Cserkeszőlő, Jánoshida, Jászberény, Jászfényszaru, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Lurkó Focimánia, Mezőtúr, Rákóczifalva, Szajol, Tiszaföldvár, Tiszagyenda, Tószeg, Törökszentmiklós.

A megyei másodosztályban is maradt a 12 csapatos mezőny, de itt is történtek apróbb változások. A Tiszaföldvár megszüntette második csapatát, így nem bővült a bajnokság, hiszen a megye III.-ból a Jászalsószentgyörgy és a Besenyszög jutott fel, a megye I.-ből pedig a Jászárokszállás kiesett.

A megye II. mezőnye:

Abádszalók, Besenyszög, Fegyvernek, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászjákóhalma, Kunmadaras, Tiszajenő, Tiszaszentimre, Túrkeve.

A megye III. mezőnye lesz a legnagyobb a megyei bajnokságokban, hiszen hat új csapat is jelezte indulási szándékát. Így a Jászágó, a Jászkisér, az Öcsöd, a Tiszaderzs, a Tiszapüspöki és a Zagyvarékas is úgy döntött, hogy ismét szeretne együttest indítani. A legalsó osztályban a 18 gárdának köszönhetően még nem tisztázott a lebonyolítási rendszer, az is elképzelhető, hogy két csoportra lesz bontva a mezőny, erről az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága később hoz döntést.

A megye III. mezőnye:

Bánhalma, Berekfürdő, Cibakháza, Jászágó, Jászkisér, Jászszentandrás, Kengyel, Kétpó, Kőtelek, Nagyiván, Öcsöd, Szolnok Fanatic, Tiszaderzs, Tiszapüspöki, Tiszasas, Tisza­szőlős, Újszász, Zagyvarékas.