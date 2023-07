Elöljáróban annyit, hogy Bordás József száztíz alkalommal szerepelt a válogatottban. Pályafutása során tagja volt az 1986-ban világbajnoki ezüstérmes és az 1988-as szöuli olimpián negyedik helyezett nemzeti csapatunknak. A jobbátlövő klubszinten legnagyobb sikereit a Bp. Honvéd színeiben aratta, amelyben kétszeres bajnok és kupagyőztes volt. Később Debrecenben bajnoki bronzot is ünnepelhetett társaival, majd két évadot is lehúzott a spanyol Valladolid soraiban. Pályafutása végén Orosházán és Mezőtúron is játszott és edzősködött.

A kunhegyesi származású Bordás József már évtizedek óta Kenderes él családjával, a helyi szakiskola testnevelő tanára.

A bemutatás után a meglepetésbuliról faggattuk a barátai által Bobónak becézett sportembert. – Az elmúlt szombaton is tettem a dolgokat a ház körül, amikor megszólalt kedvenc bandám, a Tankcsapda Alföldi gyerek című slágere – emlékszik vissza a történtekre. – Először arra gondoltam, hogy valamilyen buli van a szomszédos ligetben. A házunk kapuja előtt azonban megláttam egykori válogatottbeli játékostársaimat: Bíró Imit, Marosi Zümi Lacit, Hoffmann Lacit, Lehel Gézát, Sibalin Jakabot, Győrffy Sanyit és egykori mesterünket, szövetségi kapitányunkat, Csík Jánost.

A díszes társaság nem csak a zenét hozta magával, hanem szállította a marha pörkölthöz való alap- és segédanyagot, sőt még a kondérról és némi frissítő italról és tortáról is gondoskodtak.

Rajtuk kívül a meglepetés buliról csak a feleségem, Eszter tudott. Mivel ő ezt hétpecsétes titokként kezelte, a készülődésnek a leghalványabb jelét sem véltem felfedezni otthonunkban, így igazi meglepetés volt a csapat hirtelen megjelenése és a hozzá társuló szülinapi köszöntés. Tegyük hozzá, hogy az utóbb emlegetett társaság kiegészülve Borsos Attilával és Szathmári Janival, akik most külföldön voltak, hosszú ideje, évente kétszer-háromszor összejövünk, legtöbbször a feleségek kíséretében. Máskor és most is ment az anekdotázás a zrikálás, főként a mókamester Bíró Imi vezérletével, olykor évtizedekkel ezelőtti sztorik kerültek ismét szóba. Lényeg, hogy jól éreztük magunkat, kellemes és jó érzésekkel zárult a számomra örökké emlékezetes köszöntés. A nosztalgiabulinak lesz majd folytatása az ősszel egy más apropóból, egy másik helyszínen.

A kézilabdás összejövetelen biztosan szó esett, leányuk az olimpiát is megjárt Réka klubváltásáról, aki Debrecenből a BL-döntős Ferencváros soraiba igazolt a nyáron.

– Erről is szó volt, de nem ez volt a fő téma. Amikor szóba került a klubváltás Réka kikérte a véleményünket, de ez is az ő saját döntése volt. Egy biztos, hogy hozzám hasonlóan ő is felejthetetlen éveket töltött Debrecenben. A feleségem, Eszter ugyancsak pedagógus, nyári szünetünk van, a horgászat, a házkörüli munkák és kirándulások teszik ki a mindennapjainkat. Az ősztől pedig megyünk a nejemmel Réka meccseire, ha a fővárosban járunk Barbara nevű lányunkat is meglátogatjuk. Úgy hogy a közeljövőben sem foguk unatkozni.