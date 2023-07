Pénteken hozzácsapják a képzeletbeli pezsgőspalackot a budapesti Nemzeti Atlétikai Központhoz. Ezen a hétvégén, pénteken és szombaton már az új atlétikai stadionban rendezik meg a felnőtt magyar bajnokságot, amely egyúttal az aréna első hivatalos versenye is lesz. Mivel pedig heteken belül ugyanitt vb-t is rendeznek, ez az ob különösen fontos a magyar atléták számára, hiszen sokan még gőzerővel dolgoznak azon, megszerezzék a világbajnoki induláshoz szükséges ranglistás pontokat.

Így vannak ezzel a szolnoki atléták is. Többen közülük favoritként, a vb-kvótát hajszolva versenyeznek az ob-n, és vannak, akik tapasztalatszerzésre, egyéni csúcsuk ostromlására készülnek a fővárosban.

A szolnoki küldöttséget negatívan érintő hír, hogy nem indul Kocsis Anna Luca. A MÁV SE rövidtávfutója télen óriási fölénnyel nyerte a fedettpályás bajnokságot 60 méteren, majd a szabadtéri idényben közel négy tizedet faragott 100 méteres egyéni csúcsán tavalyhoz képest, és immár 11,38 másodperc áll a neve mellett. A 18 éves sprintert 100-on és 200-on is az éremesélyesek között tartották számon, azonban egy hónappal ezelőtt combhajlító-húzódást szenvedett. És mivel komoly tervei vannak még ezen a nyáron, így most hétvégén nem akart kockáztatni. Korábban beszámoltunk arról is, hogy a MÁV távolugró kiválósága, Pázmándi Dominik is deréksérüléssel bajlódik, amelyből még épült fel teljesen, így ő sem versenyez az ob-n.

A férfi 100-as mezőnyben ott lesz Sipos János. A 31 éves sprinter 2016-ban megnyerte a számot, idén a szezon korai szakaszában 11 másodperc körüli eredményeket futott, ám egy hete a Honvéd Kupán egy 10,70-nel elért harmadik hellyel jelentkezett be. Sipos így összecsaphat egykori csapattársával, a szolnoki születésű, nyíregyházi színekben versenyző Boros Bencével, és mivel az idei ob különlegessége, hogy nem rendeznek előfutamokat, egyből a döntőben mérkőzhetnek. A hosszabbik sprintszámban, 200-on pedig Medgyessy Máté képviseli a szolnokiakat, ő a két héttel ezelőtti U18-as magyar bajnokságon szerzett ezüstérme után próbál szerencsét a felnőtt mezőnyben. A fiatalok közül ott lesz még Keszthelyi Luca a női magasugrók között. Edzője, Keszthelyi Ferenc lapunknak azt mondta, Luca egyre jobb formába kerül, így az ő és versenytársai teljesítményétől függően a dobogós hely is összejöhet. Két számot is bevállal az ugyancsak Keszthelyi Ferenc által edzett Ecseri Angéla. A 2006-os (!) születésű vágtázó hosszabb sérülésből visszatérve 400 méterre és 400 gátra is nevezett. Felkészítője szerint „alakul a formája”, így mindkét számban az egyéni csúcsdöntés célozták meg, ez síkon a legjobb tízbe, gáton a legjobb nyolcba jutást jelentheti.

Négy éve, 2019 óta verhetetlen magyar bajnokságon Szilágyi Réka. A szolnoki születésű és nevelésű Európa-bajnoki negyedik gerelyhajító most is a legnagyobb esélyesek egyike, ráadásul ő is azon jászkunsági atléták közé tartozik, akik ott lehetnek a budapesti vb-n. Versenytársa lesz a MÁV SE részéről Nagy Viktória, a fiatal dobó az U23-as bajnokságon a dobogó harmadik fokára állhatott.

Top-favorit a magyar bajnokságon Rivasz-Tóth Norbert. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola magyar csúcstartó gerelyhajítójának idénye is a vb jegyében telik, amit jelez, hogy idén már 80 méter fölött is dobott. Az olimpikon 2019-ben kilencedik volt a világbajnokságon, egy esetleges hétvégi, 80 méter felett becsapódó dobással idén is megágyazhat a vb-szereplésnek.