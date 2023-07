Négy negyedből hármat is elveszített U18-as válogatottunk az albánok ellen, mégis magabiztosan nyerte meg a csoportzárót. Ennek ellenére sem sikerült a legjobb nyolc közé jutás, mert a másik párban Szlovákia csapata, amely három napja a mieinket is legyőzte, most a már biztos továbbjutónak számító Montenegrónál is jobbnak bizonyult. Ezzel a szolnoki Szarvas Gábor edző által irányított magyar együttes a folytatásban csupán a 9–16. helyek valamelyikéért folyó csatározásokban lesz érdekelt, előbb pénteken Észak-Macedónia ellen.

Magyarország–Albánia 56–48 (11–12, 23–5, 14–16, 8–15)

Magyarország: Maly 1, Szita 3, Major 10, Laczházi 2, Angyal 9. Csere: Bor 5, Karda 2, Radó 7, Antalics 9, Kégel 3/3, Szalay D. 5. Szövetségi edző: Szarvas Gábor.

A záró forduló további eredményei: Bosznia-Hercegovina–Grúzia 93–74, Szlovákia–Montenegró 82–78.

A B csoport végeredménye: 1. Szlovákia 9 pont, 2. Montenegró 9, 3. Magyarország 8, 4. Bosznia-Hercegovina. 8, 5. Grúzia 6, 6. Albánia 5 pont.