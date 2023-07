– Jó lesz ez így? Szerintem nem egyenes, az egyik lentebb van.

– Jó ez.

A polgármester és Hallgatag tanakodtak így kedden, miközben épp felhelyezték a vadiúj táblákat a Tiszagyendai KSK öltözőjének falára. A Lenge András névre keresztelt Hallgatagról legalább két dolgot vétek lenne elhallgatni: egyrészt a falu egyik legjobb fűkaszásának tartják, másrészt állítólag a környék legpompásabb birkapörköltjét főzi. És hát nem egy szószátyár, mint beceneve is mutatja, Tiszagyendán ugyanis – ez kiderült – mindenkinek van beceneve.

Pisók István polgármester és Lenge András dolgoznak a Tiszagyenda KSK klubházának felújításán. Meló van

Fotó: A szerző felvétele

De nem véletlen a készülődés, az új táblák, ahogy az sem, hogy Pisók István polgármester is beszállt a melóba. Olyan dolog történt ugyanis nemrég, amely eddig még soha a 900 lelket számláló Tiszagyendán.

Mint hírportálunk is beszámolt róla, a Gyenda csapata harmadik helyen végzett a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság előző kiírásában. A bajnok Jászapáti nem vállalta a megye I.-et, a kis falu gárdája viszont élt a lehetőséggel, így a következő idényben már olyan városok együtteseivel csaphat össze, mint a Jászberény, a Törökszentmiklós vagy a Mezőtúr.

Boros Tibor (jobbra) eligazítást tart a Tiszagyenda edzését megelőzően

Fotó: A szerző felvétele

Amiben lejátszott megye ­I.-es meccs nélkül is a liga legjobbjai közé tartozik a Tiszagyenda, az a pálya.

Az amúgy is takaros település rendezett gyepét sokan megirigyelhetnék. Ezért tesz is a falu, automata öntözőberendezésen keresztül itatják és rendszeresen gondozzák a füvet. Pisók polgármester tervei között még egy kisebb lelátórész megépítése is szerepel.

A tiszagyendai focipályán sok megyei csapat megirigyelhetné

Fotó: A szerző felvétele

– Közös döntésünk volt, hogy vállaljuk a megye I.-et. Leültünk, megbeszéltük, és tudva azt, hogy nem lesz annyi sikerélményünk, mint a másodosztályban, belevágtunk – ezt az idő közben az edzésre megérkező csapat kapusa, egyben a klub elnöke, szertárosa, a helyi iskola tanítója, Tasi István mondta. Az Öcsi névre is hallgató István hozzátette, őszinte játékot játszottak a megye II.-ben, ami azt jelenti, hogy jó védekezésre alapozva gyors támadásokkal próbálták megbontani az ellenfél védelmét. – Igaz, volt, hogy elvitt minket a hév, és akkor is támadtunk, amikor már nem kellett volna. Pontokat is buktunk emiatt. De ezt játszottuk a megye II.-ben, és ezt folytatjuk a megye I.-ben is – fogalmazott a hálóőr. – Úgy vágunk neki a bajnokságnak – folytatta –, hogy baj nem történhet, nem tragédia, ha nem ragadunk meg az első osztályban. A lényeg, hogy a csapatot együtt tudjuk tartani, mi ugyanis helyi fiatalokat építettünk be a csapatba. Nem áll vállalkozás az együttes mögött, akik itt játszanak, a futball szeretete miatt teszik – mondta Tasi István.

Tasi István, a Tiszagyenda "mindenese"

Fotó: A szerző felvétele

A tréning időközben megkezdődött. Tizenhárom játékossal, ami jónak számít. Eredetileg színtiszta futóedzés szerepelt a programban, de a kedvünkért előkerültek a labdák is. Dicséretére váljon a társaságnak: nem éltek vissza a helyzettel, a júliusi forróság ellenére kitartóan űzték a labdát.

De kik is ők, az első tiszagyendai aranycsapat tagjai? Például Boros Benedek – alias Bentyő –, aki éppen húsz éve igazolt le szeretett faluja csapatához, és onnan sem erővel, sem szép szóval nem tudták elragadni a magasabb osztályú egyesületek, noha akadtak kérők jócskán. – Abból a szempontból fordult meg a fejemben az eligazolás, hogy vajon magasabb szinten mire lettem volna képes. De sosem bántam meg, hogy maradtam. Már kisgyerekként jöttem labdát szedni, fiatal játékosként pedig olyan szeretettel fogadtak, hogy igazából nem volt kérdés sosem. Most meg már nem is bírnék elmenni – magyarázta a csapatkapitány.

Sebességével és technikájával is kitűnt Ballók Bence. Nem csoda: a 20 éves futballista az előző idényt az NB III.-as Karcagnál töltötte, most pedig a megye II.-ből érkező újoncot erősíti. Hogy miért, abban nincs rejtély. Mint Bence mondta, több játéklehetőségre vágyott, amelyet faluja friss megye I.-es gárdájában meg is kaphat.

Boros Benedek és Ballók Bence küzdenek a labdáért a Tiszagyenda edzésén, 2023. július 11-én

Fotó: A szerző felvétele

– A megye II.-t jobb helyen is zárhattuk volna, de sok sérültünk volt, és kaotikus tavaszt zártunk. Ehhez mérten a harmadik hely rendben volt – emlékezett Boros Tibor vezetőedző. A tréner heti két edzést vezényel a nyári felkészüléskor, plusz egy edzőmérkőzés a terv hétvégente. Boros Tibor egyébként 20 éve edzője a Tiszagyendának, és máshol nem is vállalt ilyen munkát. Úgy véli, a futballszerető tiszagyendaiaknak fontos volt, hogy feljutottak a megye I.-be, a gyendai focitörténelemben ez egy meghatározó pillanat.

„Egy közöset tesómmal” – Hevesi Tóth Dávid és Boros Dávid, a Tiszagyenda játékosai

Fotó: A szerző felvétele

Ilyen pillanatból amúgy volt még egy, sajnos fordított előjellel. 2008. december 21-én Sipos László, a falu akkori polgármestere, egyben a helyi futball szerelmese és a csapat grüdolója, valamint Bata László kapus autóbalesetben elhunytak. Boros maga is elszenvedője volt a szerencsétlenségnek, egy hónapot töltött kórházban, egy hetet az intenzív osztályon. – Nagyon sokat köszönhetünk Héder Zsolt akkori egyesületi elnöknek, aki Sipos József halála után mindent megtett a helyi fociért – folytatta Boros.

Edzésben a Gyenda

Fotó: A szerző felvétele

– És mit szólna Sipos József ahhoz, hogy első osztályba jutott a csapat? – kérdeztük.

– Álma volt ez neki szerintem. Azt gondolom, örülne, ha látná, hol tartunk – vélte a szakvezető.

– Jól vagy, Henry? – kérdezte nem sokkal az edzés vége előtt Tasi Krisztina, a csapat technikai vezetője.

Henry, vagyis Csík Henrik bicegve jött le. Szerencsére nincs baj, csak az aznapi műszak volt megterhelő. Az amúgy jó felépítésű Henrynek hetedmagával 380 mázsa takarmányt kellett átzsákolnia a Tüzépen, vagyis összesen cirka 50 mázsa terményt pakolt át, mielőtt edzésbe állt – vajon hányan húztak volna stoplist a helyében?

Henry, azaz Csík Henrik, aki nem csak a pályán dolgos

Fotó: A szerző felvétele

Nem számít, ki honnan jött, itt nincs szín, csak a gyendai mezé

– magyarázta Tasi Krisztina.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tiszabői Jelenlét programjának vezetőjeként dolgozó Krisztinától megtudtuk, nagyon sok környékbeli településről – Kunmadarasról, Tiszabőről, Tiszaburáról, Tiszaroffról – járnak focizni gyerekek Tiszagyendára. Utóbbi falunak az U7-től kezdve vannak korosztályos csapatai, míg előbbiek többségénél egyáltalán nincs is sportegyesület.

– Nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek él ezeken a településeken, így a munkánk jelentős része szociális jellegű. Az fontos, hogy a gyerekek nálunk igazolt sportolók, ami dicsőség számukra, emellett jó közösségbe kerülnek.

Tasi Krisztina, a Tiszagyenda technikai vezetője

Fotó: A szerző felvétele

Tasi Krisztina szerint a felnőttcsapatnak is valami ilyesmiben rejlik az ereje.