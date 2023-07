NB III. Dél-Keleti csoport

Vasárnap, 17.30

Körösladányi MSK–Szolnoki MÁV FC

A felkészülési találkozók alapján a vendég Szolnok egy felfelé ívelő pályán van, de ezt a rajton, Körösladányban be is kell bizonyítania Horváth Csaba együttesének. A frissen leigazolt Busa Bence a csatárgondok enyhítésére jelenthet megoldást, a védelemben pedig Szabó Richárd és Kópis Róbert „visszatérése” oldhatja meg a gondokat. A középpályán a Tisza, Lengyel, Pelles trió szerepeltetése nem kérdéses. A videó felvételek alapján az ellenfél nagyon masszív, fegyelmezett gárdának tűnik, hazai pályán is előszeretettel alkalmazza a kontrajátékot. A régóta sérült Földi Marcellen kívül nincs hiányzó, a Tisza-partiak szeretnének „pontosan” távozni a tavalyi bajnokság ötödik helyezettje otthonából.