Azt nem mondhatjuk, hogy az időjárás a kegyeibe fogadta a csütörtöktől vasárnapig, a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központban megrendezett evezős országos bajnokság versenyzőit. Előbb hidegfront, majd szél, később kánikula zaklatta hazánk legjobb evezőseit, akiknek ellenfeleik mellett a természet szeszélyeivel is meg kellett birkózniuk.

Egy dolog azonban változatlan maradt: ez pedig a szolnoki versenyzők teljesítménye, akik hideggel, széllel, hőséggel mit sem törődve végig kirobbanó formában versenyeztek­.

Molnár Dezső, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola vezetőedzője még a bajnokság előtt azt mondta, öt-hat győzelemmel kalkulálnak, ám ha kijön a lépés, akár a tíz arany is összejöhet. A lépés, jelentjük, kijött, és az a bizonyos számláló is éppen tíznél állt meg. Ráadásul több egység emellé dobogókat, illetve értékes helyezéseket szerzett.

A szolnoki lányok négyespárevezős hajójánál senki sem volt gyorsabb a serdülők között

– Minden fronton támadtunk, ennek eredményét láthatjuk. Csak elismeréssel szólhatok versenyzőink teljesítményéről – összegzett lapunknak Molnár Dezső. – Amire büszkék vagyunk – mondta a szakvezető –, hogy a királyszámot, a férfinyolcast több mint egy hajóhosszal nyertük, az 5:37 perces győztes időnk pedig már nemzetközi szint. A Simon, Juhász kormányos nélküli kettes is élete legjobb idejét teljesített 6:19-cel, ez jó eséllyel pályacsúcs is, ami a jövő évi olimpiai kvalifikáció szempontjából sokat sejtet. Pádár Luca pedig úgy nyert négy aranyérmet, hogy a felnőttek között is kevesebb mint két tizeddel lett csak második – emelte ki Molnár Dezső.

Pádár Luca, az aranyhalmozó – a szolnokiak tehetsége négy győzelemmel zárta a magyar bajnokságot

Szolnoki éremszerzők:

Aranyérmes egységek: Pádár Luca, női ifjúsági egypárevezős, Pádár Luca, női U23 egypárevezős, Kalmár Áron, Pálmai Ágoston, férfi ifjúsági kormányos nélküli kettes, Juhász Bianka, Takó Lilla, Bíró Julianna, Zölei Kincső, női serdülő négypárevezős, Simon Béla, Juhász Adrián, férfi kormányos nélküli kettes, Pádár Luca, Kovács Eszter, női ifjúsági kétpárevezős, Kalu Bence férfi Tanuló 1 egypárevezős, Juhász Bianka, Takó Lilla, női serdülő kormányos nélküli kettes, Hanga Zsófi, Kiss Csende Ajna, Kovács Eszter, Pádár Luca, női ifjúsági négypárevezős, Vinkó Gáspár, Novák Edvin, Pomázi Bálint János, Furkó Kálmán, Kalmár Áron, Pálmai Ágoston, Juhász Adrián, Simon Béla, k.: Kiss Csende Ajna, férfi nyolcas.

Ezüstérmes egységek: Kiss Csende Ajna, női ifjúsági könnyűsúlyú egypárevezés, Pádár Luca, női egypárevezős, Juhász Bianka, Takó Lilla, női serdülő kétpárevezős, Kiss Csende Ajna, Hanga Zsófi, Kovács Eszter, Pádár Luca, női négypárevezős.

Bronzérmes egységek: Pálmai Kornél, Drávucz Dániel, Nagy-Müller Zalán, Rékási Márton, férfi serdülő négypárevezős, Kalmár Áron, Pálmai Ágoston, férfi ifjúsági kétpárevezős, Kiss Csende Ajna női U23 könnyűsúlyú egypárevezős, Pető Botond, férfi Tanuló 1 egypárevezős, Kalmár Áron, Furkó Kálmán, Juhász Adrián, Simon Béla, férfi kormányos nélküli négyes, Nagy Attila Levente, Drávucz Dániel, Nagy Müller Zalán István, Pálmai Ágoston, férfi ifjúsági négypárevezős.