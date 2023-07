Tiszafüred–Cegléd 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

A Tiszafüred gólszerzői: Papp K. (2), Lukovszky, Oláh N.

Továbbra is veretlenek a fürediek a felkészülés során, a négy edzőmeccsből kétszer döntetlenre végeztek (Karcag ellen 0–0, illetve a Gyöngyössel szemben 2–2), míg a Szeged II. után ezúttal a Ceglédet is legyőzték. A három játékrészből álló összecsapáson már az elsőn kétgólos előnyre tett szert a Tiszafüred, a másodikban ugyan szépíteni tudtak a ceglédiek, azonban a zárórészben ismét felülkerekedtek Dorcsák Zoltánék ellenfelükön, és így 4–2-re nyerni tudtak.

– Háromszor harmincöt percet játszottunk, ami megterhelő volt a játékosoknak – számolt be a mérkőzésről Dorcsák Zoltán, a fürediek vezetőedzője – Voltak hiányzóim, így kevés játékos állt rendelkezésemre, mindössze négy cserénk volt. Az első harmadban jó iramú futballt játszottunk, mindkét oldalon akadtak lehetőségek, de az idő előrehaladtával elkezdtek fáradni a csapatok, és egyre több hibát vétettünk mi is. Örömteli, hogy négy gólt is tudtuk szerezni, és összességében elégedett vagyok a látottakkal, és jó felkészülést szolgált ez a meccs is a bajnokság kezdete előtt.