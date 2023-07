Hét évvel ezelőtt, 2016 nyarán Oroszországban világbajnokságot nyert a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottja (Bánszki Tamás százados, Varga Tamás zászlós, Hirschler Gábor zászlós, Gál Szabolcs őrmester és Asztalos István önkéntes műveleti tartalékos zászlós). De évekkel előtte, majd pedig utána is minden nemzetközi versenyről fényes érmeket hozott haza a nemzeti együttes célba ugrásban, csapat- és egyéni számban is. A Szolnokon 2018-ban megrendezett 42. CISM Katonai Ejtőernyős Világbajnokságon is például harmadik helyre ugrott a Bánszki Tamás százados, Varga Tamás, Hirschler Gábor zászlósok, Gál Szabolcs törzsőrmester és Asztalos István önkéntes műveleti tartalékos zászlós alkotta válogatottunk.

A tavalyi világkupa-sorozat svájci zárófordulójában a magyar csapat az ötödik helyen zárt, csak úgy, mint az összesített ponttáblázat alapján. Egyéni és mester kategóriákban Varga Tamás zászlós teljesítménye aranyat ért. Míg utóbbiban hetvenöt versenyző között lett a legjobb, előbbiben kétszáz ejtőernyős közül léphetett a dobogó legfelső fokára. Mester kategóriában Bánszki Tamás százados egy ezüsttel gazdagíthatta éremgyűjteményét, ahogy a kategória éves összetettjében is második helyen végzett, 142 induló közül.

Mint ismeretes, a magyar válogatott keret tagjai régóta a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesületből kerülnek ki, egyben ők alkotják a magyar nemzeti válogatottat is. A katonák többsége a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál, ketten pedig a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál szolgálnak, fő feladatuk az ejtőernyős katonák és pilóták kiképzése, szakmai továbbképzése.

A hosszú sikertörténet a világjárvány idején szakadt meg, amely a hazai és nemzetközi viadalok elmaradása miatt alaposan szétzilálta a csapatot, egyben eredménytelenségre is ítélte.

A rémálomból felébredve viszont mindenki gondolta, újra a diadal égi útjára repül nemzeti együttesünk. Ám a világbajnok Gál Szabolcs tavaly tavaszi tragikus ejtőernyős balesete ismét megtorpanásra kényszerítette a válogatottat. A további hosszú sikeres pályafutás előtt álló szolnoki főtörzsőrmester váratlanul bekövetkezett halála a fiatalítási szándékot nehezítette, így napjainkban továbbra is a 2016-os világbajnok csapat tagjai adják nemzeti válogatottunk gerincét.

Az idei világkupa-sorozat Horvátországban kezdődött, ahol általában szélsőséges időjárási viszonyok között kell versenyezni. A június elején Rijekában megrendezett eseményen sem volt ez másként, hiszen a viharos szél miatt csupán két napig volt lehetőség ugrásokat végrehajtani. Az első számú fordulón 18 nemzet 28 csapata mérte össze tudását, amelyben a magyar együttes – Varga Tamás zászlós, Hirschler Gábor zászlós és Hirschler Bence tizedes (MH Kiss József 86. Helikopterdandár; Szolnok), Bánszki Tamás százados, Gőgös Péter zászlós (MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár; Kecskemét) – a kilencedik helyen végzett.

A Lescében rendezett csapatversenyen hazánk válogatottja a 14. helyen végzett

Forrás: Magyar Honvédség

Pihenésre nem maradt sok idő, a következő versenyt Szlovéniában rendezték június végén. A magyarok a rijekaihoz hasonló felállásban indultak útnak. A nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetés soros fordulójának a szlovéniai Lesce városa adott otthont. Az eseményen 25 ország 45 csapata indult, összesen 189 férfi és 46 női versenyzővel. A csapatversenyben hazánk válogatottja a 14. helyen végzett, emellett Bánszki Tamás százados – az MH Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár ejtőernyőse – a mester kategóriában nyolcadik helyezést ért el.

A világkupa-sorozat következő állomása július végén a csehországi Klatovy lesz, ismét magyar részvétellel.

A magyar részvétel a versenybírói tanácsban is várható. A szolnoki Várnagy Gyula alezredes 2005-ben tette le a nemzeti versenybírói vizsgát, majd pedig 2008-ban a nemzetközi licencet is megszerezte a polgári (FAI) és a katonai (CISM) eseményeken való bíráskodásra. A szabadesésben is tapasztalt alezredes, tartalékos katona egyébként a 2500 ugrásán is túl van. Várnagy Gyula Rijekában kapott versenybírói feladatot, Lescében azonban hiányzott. Jelenleg azt várja, hogy megérkezzen a Klatovyban megrendezendő világkupára a meghívója...